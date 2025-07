2 de julho: projeto de Lula não prevê tornar feriado nacional a segunda data da Independência

A- A+

Projeto de lei do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil não prevê um feriado.

Inicialmente, havia sido publicado pela Agência Brasil, estatal vinculada ao governo federal, que o projeto do presidente seria para instituir o 2 de julho feriado nacional, uma segunda data da Independência, além do 7 de setembro. A informação, no entanto, foi corrigida e atualizada.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Secretaria de Comunicação do governo federal (Secom) esclareceu e confirmou que "não há proposta de feriado".

Lula enviou ao Congresso Nacional o texto do projeto nessa terça-feira (1º), véspera da data. O presidente inclusive participa nesta quarta-feira das comemorações do 2 de julho, em Salvador (BA).

O texto do projeto de Lula diz o seguinte:

"Fica instituído o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil, a ser comemorado, anualmente, no dia 2 de julho".

Portanto, não há menção alguma que prevê a instauração de um feriado nacional na data.



Na Bahia, por outro lado, o 2 de julho é feriado estadual, a data magna do estado, também chamada de Independência do Brasil na Bahia.

O 2 de julho celebra o dia em que as tropas portuguesas foram expulsas definitivamente do Brasil, na Bahia, em 1823, quase um ano após a Proclamação da Independência feita pelo imperador Pedro I, em 7 de setembro de 1822.

Lula assinou a mensagem de envio do projeto ao Congresso Nacional ao lado de três baianos: o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira; e o senador Jaques Wagner.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, Lula celebrou o 2 de julho. O presidente disse que na data "o povo foi às ruas, lutou e venceu".

"Hoje é dia de celebrar a Independência do Brasil feita pelo povo baiano. (...) Uma história que, por muito tempo, ficou fora do conhecimento popular. Agora, com orgulho e respeito, o Brasil reconhece essa luta e resgata a memória de quem lutou para conquistar a nossa independência", disse Lula, relembrando que enviou o projeto de Lei para tornar a data o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

"Viva o povo baiano, viva o 2 de Julho, viva a verdadeira Independência do Brasil", completou o presidente.



