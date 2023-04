A- A+

Tráfico de Drogas PRF apreende 20 kg de cocaína avaliada em R$ 3,6 milhões dentro de cilindro de gás de táxi Motorista foi abordado no município de Afrânio, no sertão pernambucano

Na última segunda (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um táxi na BR 407, no município de Afrânio, no Sertão pernambucano, e encontrou 20 kg de cocaína dentro do cilindro de gás do veículo.

A droga foi avaliada em R$ 3,6 milhões e o motorista foi encaminhando ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) da Polícia Civil de Petrolina.

Durante a abordagem no táxi com placa de Salvador/Bahia, a PRF relatou que o veículo era ocupado apenas por um homem que alegou estar indo buscar a irmã, que teria sido agredida pelo marido. Durante a conversa, o homem entrou em contradição e a equipe informou que iria verificar se o cilindro de gás do carro estava intacto.

Quando o motorista desembarcou do veículo para abrir o porta-malas, tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. Em seguida, admitiu que havia sido contratado para realizar o transporte da cocaína.

O homem pode responder por tráfico de drogas, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão.

Veja também

vacinação Vacina bivalente: ministério da Saúde tem 138 milhões de doses asseguradas, mas adesão é lenta