2023 foi o segundo ano mais quente na Espanha, atrás apenas de 2022

Em 2023, a Espanha viveu o seu segundo ano mais quente desde o início dos registros disponíveis, atrás apenas de 2022, que estabeleceu um recorde, anunciou nesta quinta-feira (30) a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

A temperatura média atingiu 15,2 °C (ou seja, 1,2 °C acima do normal) em 2023, ano em que foram registrados 44 dias de recordes absolutos de calor, indicou Rubén del Campo, porta-voz da Aemet, durante uma conferência de apresentação do relatório anual sobre o clima no país.

“É o segundo mais quente da série estatística” que começou em 1961, atrás de 2022, insistiu.

“1,2 grau acima do normal pode não parecer muito, mas (...) para um ano inteiro é muito, é muito”, acrescentou.

Em 2022, a temperatura média anual ultrapassou pela primeira vez o limite dos 15 graus, atingindo quase 15,5°C.

“A temperatura média (...) aumentou mais de um grau e meio na Espanha desde 1961”, disse ele.

“Isso não é uma coincidência”, destacou Del Campo, que observou que este aumento das temperaturas é impulsionado “fundamentalmente” pela mudança climática e pelas “emissões de gases de efeito estufa”.

O ano de 2024 também parece seguir a mesma tendência, já que este mês de janeiro foi o mais quente de que há registro, com uma temperatura média de 8,4 graus na Espanha continental.

