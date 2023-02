2023: o ano de olhar para frente! 

A- A+

O ano de 2022 foi de perdas irrecuperáveis, prejuízos sem limites e infortúnios generalizados. Aos efeitos danosos da pandemia que castigou o mundo, somaram-se os conflitos no Leste europeu, atingindo duramente a economia de todas as nações e agravando o setor industrial, particularmente dos países menores.



Este início de ano já mostra enormes desafios. Contudo, pode e deve ser um tempo de reconstrução, de restauração, de novos tempos. De esperanças renovadas. Da certeza de que o poder público deve se aliar à iniciativa privada em busca de resultados positivos, do crescimento sustentável, do esperado desenvolvimento estadual e nacional.



São longos e acidentados os novos caminhos. Temos que perseverar, nos unir em torno da redução da inflação, da aprovação das reformas administrativa e tributária, particularmente no Congresso Nacional, e de procurar interação junto ao cenário econômico internacional, na busca do conhecimento e do crescimento ordenado. Com cautela e determinação.



A previsão para as possibilidades da atividade econômica brasileira para 2023, com base nas informações divulgadas pelo FMI e pelo Banco Mundial, é a que o ano deverá iniciar com desaceleração. Vão pesar os aumentos dos juros em economias desenvolvidas para combater a inflação, tal como ocorreu no Brasil com o aumento da taxa básica de juros (Selic) e que sempre trazem problemas.



Essa desaceleração em todo o mundo deverá impactar negativamente sobre o Brasil, sobretudo com relação às exportações, já que esses países poderão reduzir suas demandas pelas commodities brasileiras.



Em Pernambuco, porém, há uma expectativa positiva. A nova gestão do Executivo, que se cercou de elogiado quadro técnico e que, provavelmente, vai conduzir o Estado sem oposição sectária ao Governo Federal, poderá criar boas oportunidades para Pernambuco, estreitando o diálogo com a indústria, estimulando o desenvolvimento regional, criando a necessária infraestrutura para o alinhamento de todos os segmentos da sociedade.



Atenta a esse cenário, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), durante o ano passado, revisou a Política Industrial de Estado, juntamente com a Consultoria Ceplan. A ideia é a de oferecer um caminho contributivo para a governadora Raquel Lyra, de modo a apontar os obstáculos que precisam ser superados em curto, médio e longo prazo.



Esse material, que já foi entregue à chefe do Executivo no mês de janeiro, é uma contribuição do Sistema FIEPE para possíveis soluções, apontando para a elevação da competitividade industrial, dinamizando a economia, respeitando as vocações e as competências das regiões.



Esperamos que, com isso, possamos ter um Estado mais proativo e bem mais participativo, disposto a investir e a assistir as empresas crescendo junto, superando o longo hiato e a omissão que vivenciamos nos últimos anos. Estamos todos cientes e conscientes de que as convergências devem sempre superar as divergências. Para isso, será fundamental avançar numa política de Estado, que veja o setor produtivo como gerador de empregos e indutor do desenvolvimento. Como sempre foi.





*Diretor-presidente da FIEPE

