22 países pedem que o Irã deixe de atacar pessoas em seus territórios
Países condenam as conspirações letais e outras ações maliciosas na Europa, América do Norte e Austrália
Vinte e dois países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Noruega, anunciaram nesta quinta-feira (11) o Irã que deixará de atacar pessoas em seus territórios.
Esses países “condenam as conspirações letais e outras ações maliciosas na Europa, América do Norte e Austrália” por parte de entidades estatais e de inteligência da república islâmica contra “dissidentes iranianos, jornalistas e comunidades e interesses judaicos”, sublinham, na declaração conjunta.
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"As tentativas de matar, sequestrar, perseguir, intimidar ou atacar de qualquer outra forma pessoas em nosso território minam a soberania nacional e as normas internacionais. Essas ações devem cessar imediatamente", acrescentaram os países.