A- A+

Dia do Maçom Recife: Ação Cívica Maçônica oferta serviços gratuitos de saúde e cidadania neste sábado (23) Serão oferecidas consultas médicas, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, vacinação, corte de cabelo, orientação jurídica, emissão de RG, além de recreação para crianças

Em comemoração ao Dia do Maçom, celebrado em 20 de agosto, a 22ª Ação Cívica Maçônica 2025 (Acima) promoverá, neste sábado (23), das 9h às 13h, mutirão de serviços gratuitos, com aconselhamento de saúde e cidadania, na Sede da Legião da Boa Vontade (LBV), no bairro dos Coelhos, na área central do Recife.

Serão oferecidas consultas médicas, aferição de pressão e glicemia, vacinação, fisioterapia, massagem, auriculoterapia, oftalmologia, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C; corte de cabelo, saúde bucal infantil, exames de prevenção do colo uterino (Papanicolau), orientação jurídica, emissão de RG e distribuição de hipoclorito para a higienização dos alimentos.

Ação Cívica Maçônica

O evento, realizado anualmente pela Maçonaria de Pernambuco, conta com a parceria de iniciativas privadas como Hospital Jayme da Fonte; Memorial Oftalmo; ProntoPele; ArquiMed; Instituto Cristina Tavares; Instituto Lúcia Ferraz; Curso Murakami Editora Espiral; Rotary Club do Recife Largo da Paz; Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Recife Distrito 01, Lafepe Ótica; OAB; Acupuntura e Vida; Qualifala, ASFAM; UNIVERSO; Safety Med; além de advogados, médicos e enfermeiros.

Além disso, também estão previstas atividades de recreação para crianças, com espaço kids e distribuição de livros.

Com informações da assessoria.

Veja também