RECIFE 22ª Parada da Diversidade de Pernambuco reúne multidão na orla de Boa Viagem neste domingo (17) Evento foi às ruas com o tema "O amor é uma política de resistência"

Com o tema "O amor é uma política de resistência”, a 22° edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, realizada neste domingo (17), reúne uma multidão no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O evento teve início ainda pela manhã, com a apresentação de diversos artistas no Parque Dona Lindu, onde foi realizada a concentração do público.

No local, o pernambucano Gil do Vigor, que é um dos homenageados da Parada deste ano, animou os presentes que aguardavam o início do desfile de 11 trios elétricos.

Por volta das 14h, os veículos ocuparam a Avenida Boa Viagem, reunindo uma multidão para celebrar o amor e a diversidade.

