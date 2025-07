A- A+

329ª Festa do Carmo: abertura emociona fiéis, que carregam no peito o alcançar de uma graça Basílica que leva nome da santa foi tomada por devotos

Poucos minutos antes de a missa de abertura da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo começar, milhares de fiéis já lotavam a basílica que leva o nome da santa e fica no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.

Na manhã deste domingo (6), foi dada a largada a uma programação extensa com dez dias de festa.

Ao todo, serão dez dias de festa | Fotos: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A missa de abertura foi presidida pelo prior provincial dos Carmelitas no Nordeste, frei Roberval Mendes Pereira. Durante a celebração, ele leu versículos bíblicos e falou sobre o significado que a festa tem para a comunidade católica.

As comemorações da santa, que é padroeira do Recife, atraem milhões de pessoas ao templo.

Frei Roberval Mendes Pereira presidiu a primeira missa | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“A primeira coisa que a gente percebe, quando sobe ao altar, é como as pessoas estão carentes daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus. Por isso que a gente vê a basílica cheia, com pessoas de corações ansiosos, pedindo algo para si ou para os próximos. Então, elas vêm à casa da mãe pedir para que Deus, pela intercessão de Maria, traga muitas graças e bênçãos. A gente percebe estampado no rosto do povo uma gente que sofre, que passa por dificuldades, mas traz o coração cheio de esperança, crendo que aqui podem encontrar muita solução de problemas e conforto da alma. Eles têm certeza de que aqui eles encontram em Nossa Senhora”, destacou ele.

Este ano, o tema das comemorações é: “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo”. Já o lema, está em Romanos 12:12, que diz: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração”.

Nos primeiros momentos da reunião religiosa, o reitor da basílica, frei Cidmário Bezerra, falou sobre o primeiro milagre de Jesus, quando transformou a água em vinho, num casamento, em Caná da Galileia, a 15 km de Nazaré, em Israel.

Os fiéis ainda participaram de momentos importantes, como a hóstia sagrada, leitura do evangelho e intercessões. Para Bezerra, esse primeiro momento da festa serve para que os fiéis, que saem de todas as partes de Pernambuco, se sintam acolhidos e estejam unidos em oração.

Frei Cidmário Bezerra é reitor da basílica | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Essa é a graça que nós precisamos, estar unidos em oração com Maria para buscarmos a esperança, que é Jesus Cristo. Esperamos que essa festa nos encha de luz, fé e esperança que nasce no coração quando nós nos unimos a Cristo e à Maria. A programação se estende até o dia 16. Porém, até o dia 14, teremos cinco missas aqui na basílica. Depois, teremos o novenário, às 18h. Nos dias 15 e 16, teremos missas de hora em hora, na basílica e no Claustro do convento”, explicou.

O líder religioso aproveitou a entrevista para convidar os leitores da Folha de Pernambuco para irem ao evento, que conta com programações religiosa e cultural.

“Nós queremos acolher com carinho e ternura todos aqueles que fazem a Folha de Pernambuco, para que, de fato, possam unir-se a nós, neste momento de graças e bênçãos, na festa de nossa mãe”, frisou ele.

Todos os anos, a costureira Inês Paulino, de 61 anos, marca presença na Festa do Carmo. Ela, que vem da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, aponta que é devota da santa e que não aceita perder os momentos de fé propostos a cada missa.

Inês é devota de Nossa Senhora do Carmo | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“É um momento de fé e oração. Eu vim pedir e agradecer. É muito importante a devoção que eu tenho, primeiramente por Jesus, e depois por Nossa Senhora do Carmo. Todos os anos eu estou aqui. Essa igreja fica lotada. Hoje é um dia muito especial. Eu vim agradecer pelo meu filho, que está terminando a faculdade, este ano. Só em estar aqui, é motivo de grande emoção”, relatou ela, com os olhos cheios de lágrimas.

A aposentada, Naide Hermínio, 63, também veio agradecer. Ela prestou atenção e participou de todos os momentos da celebração. Com uma camisa especial, dedicada à Nossa Senhora do Carmo, ela agradeceu por ter conseguido se aposentar e por curas na saúde.

Naide tem 63 anos | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Tenho muita alegria, prazer, fé e determinação. Já recebi graças. Muitas vezes, eu chego aqui chorando e saio alegre, com o coração cheio de esperança. Vim agradecer pelo meu sobrinho, que estava doente, internado e sem esperança. Foi aqui que eu alcancei essa graça, com Nossa Senhora do Carmo, intercedendo junto a Jesus”, confessou.

Programação

A festa deste ano contará com a celebração de mais de 100 missas na Basílica e no Claustro do Convento. Além disso, uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. Entre as atrações, estão nomes como Petrúcio Amorim, Padre João Carlos e Padre Damião Silva.

Horários das missas

No domingo (6), as celebrações eucarísticas acontecerão exclusivamente na Basílica do Carmo, ainda às 12h e 15h. Entre os dias 7 e 11 de julho, também na basílica, serão celebradas cinco missas diárias, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h.

Além disso, os fiéis poderão participar diariamente da Recitação do Santo Terço, às 11h, e da Hora Santa Eucarística, às 14h. As novenas acontecerão sempre às 18h.

A partir do dia 12 de julho, as celebrações passam a ocorrer também no Claustro do Convento, nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

Na terça-feira, 15 de julho, Véspera Solene, as missas na basílica serão celebradas de hora em hora: às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Às 17h, ocorre a cerimônia de liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

Já às 18h, durante a Véspera Solene em honra à Santíssima Virgem do Maria do Monte Carmelo, será apresentado o novo manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte, 16, dia da santa, às 16h30.

Programação cultural

Uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 20h, no palco instalado no Pátio do Carmo, em frente à basílica.

Entre as atrações, Petrúcio Amorim, Padre João Carlos, Padre Damião Silva, Banda Santropê, Carta de Baralho, Dudu do Acordeon, Forró Chicote, Los Cubanos, Forró Zé Amarok, DJ Roony, Armando Cavalcanti e Padre Neto Feitosa.

E o trânsito, como fica?

A fim de promover a segurança viária durante os festejos de Nossa Senhora do Carmo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito que foi iniciado na última terça-feira (1º) e vai até 16 de julho para a Festa do Carmo.

O corredor principal da Avenida Dantas Barreto está bloqueado para a estruturas do palco e do parque de eventos.

A via local da avenida estará com tráfego aberto, com as vagas de estacionamentos mantidas em toda sua extensão.

Os condutores que seguem pela Rua do Imperador não poderão convergir à direita na Avenida Nossa Senhora do Carmo durante o período do evento.

No dia 16, às 16h30, os fiéis sairão em procissão pelas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto.

A CTTU alerta que é essencial que os condutores observem a sinalização de proibição de estacionamento. A orientação é para que os condutores usem transportes coletivos, aplicativos ou táxis. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar os agentes de trânsito no local, ou acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é 24h no número 0800.081.1078.

