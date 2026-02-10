A- A+

Carnaval 23º Baile Municipal da Pessoa Idosa será realizado nesta quarta (11); veja programação A abertura dos portões do Classic Hall ocorre a partir das 14h; entrada é gratuita

Com entrada gratuita e aberta ao público, o 23º Baile Municipal da Pessoa Idosa será realizado nesta quarta-feira (11), no Classic Hall, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A abertura dos portões ocorre a partir das 14h e a programação contará com Maestro Spok, Coral Edgard Moraes e ainda com a participação especial da Banda de Pau e Corda.

A expectativa da Prefeitura do Recife, que organiza o evento por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, é da presença de mais de 10.000 pessoas no evento.



Muitos dos participantes são dos mais de 100 Grupos de Convivência de Pessoas Idosas do Recife, representantes de Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e também convidados da RMR e outros municípios do estado.



Presenças

Coroados no dia 26 de janeiro, no novo Centro de Convivência Maria da Conceição Guedes Pereira, os Rei e Rainha do Baile Municipal da Pessoa Idosa estarão presentes no evento.

Aílton Diogo Filho, 62 anos, participante do grupo Caminhando Feliz; e Laudicéia Santos de Oliveira, 65 anos, do Grupo 60+ da Escola Santos Dumont, foram os escolhidos para a majestade.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, o evento marca a celebração da década do envelhecimento saudável, ativo e participativo.



"Sabemos que 17% da população do Recife é formada por pessoas idosas e, também por isso, a gestão municipal segue comprometida com as políticas públicas para essa população. Foi assim com a inauguração do Centro de Convivência Maria da Conceição Guedes Pereira nas Graças, com a realização do concurso da Rainha e do Rei da Pessoa Idosa e agora com o Baile”, comentou.

Serviço:

23º Baile Municipal da Pessoa Idosa – Recife 2026

Data: Quarta-feira, dia 11

Horário: A partir das 14h

Local: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, S/N, Salgadinho

Entrada: Gratuita



Mais informçaões: @sdhjrecife

Veja também