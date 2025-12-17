A- A+

CAMARAGIBE 24ª edição da Corrida e Caminhada para a Luz acontece neste domingo (21), em Camaragibe Nesta edição, o evento traz o tema "Diga não a violência contra a Mulher" e celebra o Ciclo Natalino, fechando o calendário esportivo de corridas do estado

A Corrida e Caminhada para a Luz, em sua 24ª edição, acontece em Camaragibe, no próximo domingo (21), com o seguinte tema: "Diga não a violência contra a Mulher". A concentração está marcada para às 5h, na Rua Manoel Hónorato da Costa, no bairro da Vila da Fábrica, ao lado do Camará Shopping.

A escolha da temática tem como objetivo promover uma reflexão acerca da cultura da violência contra as mulheres, tendo em vista que Pernambuco atingiu um recorde de 92 vítimas de feminicídio neste ano.

Além disso, a proposta da corrida também busca destacar que a sociedade possui um papel fundamental na vida das mulheres vítimas de abuso — moral, físico, sexual, psicológico ou patrimonial — ao oferecê-las acolhimento e apoio ao denunciar os agressores às autoridades.

O evento é válido pelo campeonato pernambucano e traz em seu grupo de elite os melhores atletas do Nordeste, dentre eles: Gleison Cebolão, campeão Brasileiro dos 10.000 metros, Michael Foguetinho e Renato, todos com índices aceitos pela Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece em São Paulo.

Após 24 anos de existência, a Caminhada para Luz tem muitas histórias para contar. Lucas Oliveira, morador do bairro do Timbi, por exemplo, começou participando da Corrida para Luz Kids com apenas quatro anos, e hoje, com mais de 20 anos, continua dando passos em sua vida esportiva e muito feliz de participar todos os anos da competição.

Marcos José, por sua vez, conhecido no município como Palhaço Peteleco, se orgulha de trazer alegria e animação a Corrida das Crianças por mais de 18 anos consecutivos. Entre a correria das entregas natalinas solidárias, Marcos não reconhece o Natal sem a Corrida para a Luz.

O organizador do evento, Júlio César, destaca que a corrida é uma tradição do município que une o espirito do Natal ao amor pela corrida de rua.

“É impossível pensar no Natal de Camaragibe sem a Corrida para a Luz, pois é um momento em que as pessoas saem nas ruas para acompanhar a passagem dos atletas. Este evento tem mudado bastante os hábitos de vida de muitas pessoas”, explica.

Neste ano o destaque será a participação de grandes nomes do atletismo pernambucano, fazendo da

Corrida para a Luz um dos eventos mais disputados de todo o Campeonato Pernambucano.

O evento recebe apoio da Secretaria de Esportes e da Secretaria da Mulher, ambas pertencentes à Prefeitura de Camaragibe.

