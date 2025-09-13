A- A+

Diversidade 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco apresenta novo conceito; confira programação Evento acontece neste domingo (14), das 8h às 17h, no Parque Dona Lindu

A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, que será realizada neste domingo (14), apresentará um novo conceito a partir deste ano: o evento deixa de lado o tradicional desfile de trios elétricos e passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h.

O novo formato, conforme divulgou a organização, buscar criar um espaço mais seguro, acolhedor, com mais acessibilidade e participação do público. O intuito passa por reunir em um só local as programações artística, cultural e política, unindo representatividade e pluralidade de vozes e estilos.

"A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor para o público", afirma Chopely Santos, organizadora do evento.

Entre os destaques da programação estão a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional; a estrela do brega Dany Myller; a sambista Gabi do Carmo; além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

Trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para o evento. As interdições terão início às 7h30, com previsão de encerramento às 18h.

O esquema deve abranger o trecho da Avenida Boa Viagem entre a Rua Engenheiro Zael Diógenes e a Avenida Armindo Moura. Os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme a dispersão do público. Um total de 135 agentes e orientadores estarão nas vias para ordenar o trânsito.

Durante a interdição, os condutores que seguem de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul em direção ao Recife terão rotas alternativas. Uma das opções é acessar a Avenida Armindo Moura, seguir pela Rua Arthur Bruno Schwambach e depois pela Avenida Marechal Juarez Távora. Dali, é possível continuar pela Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, chegando à Via Mangue. Outra alternativa é seguir pela Rua Félix de Brito e Melo em direção à Avenida Conselheiro Aguiar. Também há a possibilidade de acessar a Estrada da Batalha no sentido Afogados.

Serviços

Nesta edição, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) do Governo de Pernambuco promove como o Centro Estadual de Enfrentamento à LGBTQIAPN+fobia, que oferece acolhimento e acompanhamento psicossocial e jurídico à população LGBTQIAPN+ vítima de violações de direitos humanos, discriminação e preconceito. A atuação da Secretaria inclui ainda a divulgação da campanha “Pernambuco da Diversidade”, que fortalece o enfrentamento à LGBTQIAPN+fobia em todo o estado.

Presente na Parada da Diversidade, Unidades de Suporte Básico (USB) no SAMU estarão de prontidão no local. Uma equipe atuará como agentes de prevenção sexual, distribuindo insumos, como preservativos e géis lubrificantes, e materiais informativos sobre prevenção combinada. Haverá, ainda, uma van com médico infectologista para esclarecer dúvidas presencialmente.

Além disso, será reforçada a divulgação sobre serviços especializados para a população LGBT na rede municipal, como o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes, na Policlínica Lessa de Andrade, e o Ambulatório LBT do Hospital da Mulher do Recife.



Com informações da assessoria

