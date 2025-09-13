S�b, 13 de Setembro

Diversidade

24ª Parada da Diversidade de Pernambuco apresenta novo conceito; confira programação

Evento acontece neste domingo (14), das 8h às 17h, no Parque Dona Lindu

Evento da 24ª Parada de Diversidade de Pernambuco acontecerá exclusivamente na Arena da Diversidade, no Parque Dona LinduEvento da 24ª Parada de Diversidade de Pernambuco acontecerá exclusivamente na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu - Foto: Divulgação

A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco, que será realizada neste domingo (14), apresentará um novo conceito a partir deste ano: o evento deixa de lado o tradicional desfile de trios elétricos e passa a acontecer de forma concentrada na Arena da Diversidade, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h. 

O novo formato, conforme divulgou a organização, buscar criar um espaço mais seguro, acolhedor, com mais acessibilidade e participação do público. O intuito passa por reunir em um só local as programações artística, cultural e política, unindo representatividade e pluralidade de vozes e estilos.

"A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor para o público", afirma Chopely Santos, organizadora do evento.

Entre os destaques da programação estão a dupla Mari & Rayane, fenômeno nacional; a estrela do brega Dany Myller; a sambista Gabi do Carmo; além de Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

Trânsito
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de mobilidade para o evento. As interdições terão início às 7h30, com previsão de encerramento às 18h.

O esquema deve abranger o trecho da Avenida Boa Viagem entre a Rua Engenheiro Zael Diógenes e a Avenida Armindo Moura. Os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme a dispersão do público. Um total de 135 agentes e orientadores estarão nas vias para ordenar o trânsito.

Durante a interdição, os condutores que seguem de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul em direção ao Recife terão rotas alternativas. Uma das opções é acessar a Avenida Armindo Moura, seguir pela Rua Arthur Bruno Schwambach e depois pela Avenida Marechal Juarez Távora. Dali, é possível continuar pela Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, chegando à Via Mangue. Outra alternativa é seguir pela Rua Félix de Brito e Melo em direção à Avenida Conselheiro Aguiar. Também há a possibilidade de acessar a Estrada da Batalha no sentido Afogados.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviços
Nesta edição, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) do Governo de Pernambuco promove como o Centro Estadual de Enfrentamento à LGBTQIAPN+fobia, que oferece acolhimento e acompanhamento psicossocial e jurídico à população LGBTQIAPN+ vítima de violações de direitos humanos, discriminação e preconceito. A atuação da Secretaria inclui ainda a divulgação da campanha "Pernambuco da Diversidade", que fortalece o enfrentamento à LGBTQIAPN+fobia em todo o estado.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presente na Parada da Diversidade, Unidades de Suporte Básico (USB) no SAMU estarão de prontidão no local. Uma equipe atuará como agentes de prevenção sexual, distribuindo insumos, como preservativos e géis lubrificantes, e materiais informativos sobre prevenção combinada. Haverá, ainda, uma van com médico infectologista para esclarecer dúvidas presencialmente. 

Além disso, será reforçada a divulgação sobre serviços especializados para a população LGBT na rede municipal, como o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes, na Policlínica Lessa de Andrade, e o Ambulatório LBT do Hospital da Mulher do Recife.

Com informações da assessoria

