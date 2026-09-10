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DIVERSIDADE Recife recebe Parada da Diversidade no domingo (13); confira atrações e esquema de trânsito Evento gratuito será realizado no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, com shows, performances e programação voltada à conscientização LGBTQIA+

A 25ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco ocupa a Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, com um tema voltada à conscientização sobre a importância do voto.

O evento começa às 8h, no Parque Dona Lindu, e terá uma programação gratuita com apresentações culturais, performances de drag queens e shows ao longo do dia.

Entre as atrações musicais estão Eliza Mell e Banda Sentimentos, além de outros artistas. As apresentações serão intercaladas com atividades de conscientização e manifestações culturais.

A cantora pernambucana Eliza Mell será uma das atrações | Foto: Divulgação

Conscientização política

A parada chega aos 25 anos reunindo duas características que marcaram sua trajetória: a mobilização pela garantia de direitos e a celebração da diversidade.

Com o tema “De pé, com o orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”, a edição de 2026 terá como um dos principais focos a participação política da população LGBTQIA+, no âmbito das Eleições 2026.

A proposta é relacionar a defesa de direitos e a representatividade à importância do voto e da participação nas decisões que afetam a sociedade.

Mudança no trânsito de Boa Viagem para a Parada da Diversidade | Arte: CTTU/Divulgação



Trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para a circulação de veículos na Avenida Boa Viagem, com apoio de agentes e orientadores de trânsito durante toda a Parada da Diversidade, atuando no monitoramento e organização do tráfego.

O trecho compreendido entre o cruzamento da avenida com as Ruas João Cardoso Aires e a Engenheiro Zael Diógenes será interditado das 7h às 18h.

Os bloqueios serão desfeitos conforme a dispersão do público no desfile.

Os condutores que saem de Piedade ou Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, ou de praias do Litoral Sul do estado devem entrar à esquerda na Rua João Cardoso Aires, a partir do local, há duas opções de trajeto.

Uma delas é seguir pela Avenida Marechal Juarez Távora, Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, com acesso à Via Mangue. A outra é entrar à direita na Rua Pedro Paes Mendonça e continuar pela Rua Félix de Brito e Melo até a Avenida Conselheiro Aguiar.

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