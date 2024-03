A- A+

SEMANA SANTA 25ª Via Sacra da Fraternidade acontece nas ruas do centro do Recife na Quarta-feira Santa (27) Concentração acontecerá a partir das 7h, no Pátio de São Pedro

Nesta semana santa, as ruas centrais do comércio de Recife vão se transformar na Via Dolorosa e servir de palco para a 25ª edição da Via-Sacra da Fraternidade, que acontecerá na manhã da Quarta-feira Santa (27). O evento, que celebra o Jubileu de Prata da caminhada, é promovido pela Associação Missionária Amanhecer (AMA) e deve reunir os fiéis católicos em um cortejo emocionante que revive a Paixão de Cristo.





A concentração da Via-Sacra começará às 7h, no Pátio de São Pedro, onde os fiéis poderão se reunir em orações e cantos. Voluntárias da AMA também servirão café para todos os presentes.



Haverá ainda a coleta de alimentos não-perecíveis que serão entregues ao Abrigo São Francisco de Assis, no Cabo de Santo Agostinho, responsável por receber idosos em situação de vulnerabilidade social.



A partir das 8h, sob a condução do padre João Carlos, o cortejo seguirá pelas ruas centrais da capital pernambucana. As fachadas de 14 lojas servirão de parada para cada uma das 14 estações da tradicional Via Dolorosa, durante as pausas, momentos de reflexão e orações irão marcar a caminhada, relembrando os passos de Cristo em sua Paixão e Morte.



Ao longo do trajeto, os fiéis vão se revezar no carregamento de uma cruz de madeira de mais de 100 quilos, em um gesto orquestrado para representar a fé, penitência e união. O ponto alto da Via-Sacra será a missa de encerramento, celebrada às 10h30, na Basílica da Penha, administrada pelos frades capuchinhos. A cerimônia será presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.



Para o coordenador e fundador da AMA, padre João Carlos, a Via-Sacra da Fraternidade chega aos 25 anos e se consolida como um evento que proporciona oportunidade de renovar a fé, fortalecer os laços comunitários e refletir sobre o verdadeiro significado da Páscoa.



“Quando nasceu, há 25 anos, a ideia era fazer repercutir, no centro da cidade, o clima da Semana Santa: o clima penitencial, a atenção a Jesus no caminho do Calvário e a solidariedade. Penso que foi tempo suficiente para cumprir esta meta. Inclusive, a Via Sacra se apresenta como um evento que chama a atenção das pessoas, da imprensa, um evento que marca nossa Quarta-feira Santa”, reflete o padre salesiano.



