CARNAVAL 2026 27ª Noite dos Tambores Silenciosos exalta cultura em Olinda; evento terá nove nações de maracatu Evento acontece na segunda-feira (9)

A Associação dos Maracatus de Olinda (AMO) celebra, na segunda-feira (9), a 27ª Noite dos Tambores Silenciosos de Olinda. O evento está programado para iniciar às 20h.

A concentração acontece na Rua Prudente de Morais, nos Quatro Cantos, e sai em destino à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Bonsucesso.

Esse encontro tem como intuito reafirmar a força da religiosidade de matriz africana que fundamenta e sustenta o Maracatu de Nação como expressão sagrada, histórica e coletiva e contará com participação de nove nações de Maracatu e convidados especiais.



