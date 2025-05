A- A+

reino unido 28 pessoas são infectadas com parasita após acariciar e alimentar cordeiros em "sessão de carinho" As atividades de visita aos animais foi encerrada logo após o surgimento dos casos, segundo autoridades de saúde

Uma visita à fazenda Cowbridge Farm Shop, no Reino Unido, para participar de uma "sessão de carinho" em um grupo de cordeiros resultou em 28 pessoas infectadas com um parasita.



Segundo as autoridades de saúde locais, todos os visitantes foram diagnosticados com criptosporidiose, doença causada pelo protozoário Cryptosporidium.

Além disso, após o adoecimento dos visitantes, a equipe da Cowbridge Farm Shop, localizada no País de Gales, decidiu encerrar de forma voluntária essas atividades de contato direto com carneiros jovens e está cooperando com as investigações.





Os principais sintomas da infecção por criptosporídio incluem diarreia aquosa, dores ou cólicas estomacais, náuseas ou vômitos, febre leve, perda de apetite e perda de peso.

Dessa forma, a secretaria de saúde local recomenda as seguintes práticas de higiene ao visitar fazendas:

Lave sempre bem as mãos com sabão e água morna depois de tocar em animais, depois de tocar em botas ou roupas e antes de comer ou beber.

Não coma nem beba enquanto estiver tocando em animais ou andando pela fazenda.

Retire e limpe os calçados e lave as mãos após sair da fazenda.

Supervisione as crianças de perto para garantir que elas lavem as mãos corretamente.

Mulheres grávidas devem tomar cuidado especial e evitar contato com cordeiros recém-nascidos durante a época de parição.

