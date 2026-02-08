A- A+

Foi só a cantora Claudia Leitte cantar a música "Se Um Dia Eu Chorei" que o público da 28ª edição do Olinda Beer ferveu neste domingo (8).

O show começou por volta das 11h30, na área externa do Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Logo após, a loira cantou, junto a uma equipe de bailarinos, o sucesso "Amor Perfeito", que embalou os milhares de corações.

Olinda Beer chega à 28ª edição | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Depois foi a vez de Bell Marques comandar a festa. A primeira música cantada por ele foi "Se Me Chamar Eu Vou". "Não Vou Chorar" foi a canção que encerrou a apresentação do cantor, que agradeceu o carinho da gente pernambucana.

Prestigiaram o evento o presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro; a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa e seus familiares, além de personalidades do mundo político, como o prefeito do Recife, João Campos (PSB), a deputada federal Tábata Amaral (PSB); o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB); o deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), entre outros.

Veja a apresentação de Bell Marques

“Muito obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos nos reencontrar rapidamente, até porque eu estou em todos os cantos do mundo. Mas eu quero dizer que tenham um bom Carnaval, seja aqui, ali ou em Salvador. Divirtam-se para valer, porque o Carnaval é uma festa especial para quem é inimigo do fim”, declarou ele, na despedida.

Cantor Bell Maques | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Wesley Safadão

Safadão conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e contou as expectativas para quando subir ao palco. Ele promete cantar muitos sucessos de ontem e de hoje. O artista diz que preparou um novo repertório que vai agradar o gosto do público.

Wesley Safadão se apresenta no Olinda Beer | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Vamos cantar forró e vaquejada. Vai ter participação especial no show do Safadão. Não posso falar agora, mas lá no palco vocês vão ver. Eu sei que tem gente que vem há anos e anos, mas também tem quem esteja visitando o Olinda Beer pela primeira vez. Mas eu sou suspeito a falar desse gigante que tem mais de 20 anos de história”, pontua.

Durante a apresentação, o cantor de forró eletrônico transitou livremente entre os dois palcos. Ele começou cantando "Revoada", mas foi quando ele cantou "Camarote" e o público gritou "vai, Safadão" que a festa ficou ainda mais animada.

Outros cantores

A maratona musical dura 12 horas e grandes nomes da cena musical, como Belo, Ivete Sangalo, Léo Santana, Alok, Natanzinho Lima e Wesley Safadão, passam pelos dois palcos do evento que é considerado como a maior prévia de Carnaval do Brasil.

Para o produtor Augusto Acioli, esta é uma das festas mais aguardadas tanto por quem quer curtir quanto por quem busca uma oportunidade de trabalho.

“Milhares de pessoas vêm curtir o Olinda Beer todos os anos, gente do Brasil todo. Mas também tem muita gente que gosta de trabalhar na festa. É uma forma de garantir uma renda extra”, destaca.



Sobre o Olinda Beer

Criado no fim dos anos 1990, o Olinda Beer se consolidou como um dos principais eventos do verão brasileiro, atraindo público de vários estados e integrando o calendário nacional das grandes festas.

Além do aspecto cultural, o evento também tem impacto relevante na economia da Região Metropolitana do Recife. A realização do Olinda Beer movimenta setores como hotelaria, transporte, alimentação, comércio, serviços e produção, além de gerar milhares de empregos diretos e indiretos.

A presença de turistas de diferentes regiões do país contribui para o aumento da ocupação hoteleira e para a circulação de renda na RMR.

No dia do evento, cerca de 3 mil profissionais atuam diretamente na operação, entre seguranças, garçons, produtores, equipes de camarim, artistas, imprensa e outros profissionais essenciais para o funcionamento da festa.

