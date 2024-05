A- A+

Semana da Enfermagem 2024 Segunda edição da Minimaratona da Enfermagem deve movimentar as ruas do Recife neste domingo (12) Ao todo, 500 corredores, entre profissionais e amadores, devem participar da minimaratona. A prova abre as atividades da Semana da Enfermagem 2024

No próximo domingo (12), data que marca o Dia Internacional da Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) promovea 2ª edição da Minimaratona da Enfermagem (Minenf), no Recife.

A concentração ocorre a partir das 6h, na rua da Aurora, proximo à escultura do Caranguejo, de onde também ocorre a largada, prevista para as 6h30.

Ao todo, 500 corredores, entre profissionais e amadores, devem participar da minimaratona. Todos integram o corpo da enfermagem.

Percurso

O percurso único de 5km, às margens do Capibaribe, segue pela Ponte do Limoeiro, av. Cais do Apolo até as proximidades da avenida Rio Branco, onde os competidores dever retornar para a rua da Aurora.

De acordo com o coordenador da Semana da Enfermagem do Coren-PE e da Minenf, Dr. Gabriel Gomes, a minimaratona é uma celebração ao trabalho realizado pela categoria e representa mais do que uma simples competição esportiva.

"Podendomos classificá-la como uma oportunidade de confraternização entre os profissionais, para o fortalecimento de laços e da importância da atividade física na promoção da saúde", afirmou Gabriel.

Ainda segundo o coordenador, a expectativa para a 2ª Minimaratona da Enfermagem do Coren-PE é "uma das melhores".

"Será em um dia em que se comemora, mundialmente, o Dia da Enfermagem, o Dia do Enfermeiro e, coincidentemente, esse ano, o Dia das Mães. Então, esse momento será ainda mais especial. Com certeza, essa prova marcará a mais brilhante das Semanas de Enfermagem do Coren Pernambuco”, celebra o coordenador.

Organização

Segundo a organização da prova, as vagas para a corrida foram preenchias em menos de 5h, o que ressalta a grande expectativa dos organizadores e do público.



Cada participante receberá um kit composto por camisa, numeração e um chip para cronometrar o tempo de realização da prova. Os detalhes sobre a entrega dos kits serão divulgados no site do Conselho e no perfil da autarquia no Instagram @coren.pe.

Ainda de acordo com a organização da corrida, os atletas que completarem a prova ganharão medalha de participação.

Minimaratona do Sertão

Além da 2ª edição da Minimaratona no Recife, dentro da programação da Semana da Enfermagem deste ano está prevista a I Minimaratona da Enfermagem do Sertão, que será realizada no dia 19 de maio, nas dependências do Parque Municipal Josepha Coelho, em Petrolina.



Assim como na edição da capital, a atividade tem objetivo de incentivar a prática esportiva e a melhoria na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem.

A expectativa é que a corrida reúna 250 atletas amadores e profissionais. Todas as vagas já foram preenchidas.

“Essa atividade reafirma ainda mais o compromisso da gestão em descentralizar as atividades do Conselho, promovendo esse momento de socialização com a enfermagem do Sertão. A prova ocorre em uma data muito simbólica, a véspera do Dia do Técnico de Enfermagem”, conclui Dr. Gabriel Gomes.

