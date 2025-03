A- A+

CURSO Recife: 2ª edição do Curso Educação, Saúde e Cidadania na Velhice está com inscrições abertas Em parceria com a UFRPE, iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife pretende beneficiar 120 pessoas idosas

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está promovendo a 2ª edição do curso gratuito “Educação, Saúde e Cidadania na Velhice”.

Com o objetivo de informar as pessoas idosas sobre o processo de envelhecimento e incentivá-las a se tornarem cada vez mais ativas, a iniciativa tem o apoio do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (COMDIR Recife).

Ela faz parte do projeto Universidade de Formação Aberta à Pessoa Idosa e é financiada com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. As inscrições já estão abertas e seguem até a próxima quarta-feira (26).

As pessoas interessadas devem se inscrever no Departamento de Educação Física da UFRPE, localizado na Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos - Recife/PE.

O departamento fica no Prédio Manuel Amaro, ao lado do ginásio coberto. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 16h. É preciso levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência do Recife com o nome da pessoa interessada.

A aula de inauguração será realizada no dia 10 de abril. Serão disponibilizadas 120 vagas, 60 para o turno da manhã e 60 para o turno da tarde. As aulas ocorrerão nas terças e quintas-feiras na própria universidade.

O curso terá duração de 18 meses, e vai priorizar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com 80% das vagas destinadas a elas. As demais pessoas interessadas poderão ocupar os outros 20% das vagas.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, essa é uma das medidas da gestão que valorizam com a inclusão social das pessoas com 60 anos ou mais.

"A está iniciativa em sintonia com as diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU), que define esta década como o envelhecimento saudável. Reafirmamos o compromisso do Recife em liderar a implementação de políticas públicas que promovam uma vida digna, ativa e saudável para a população idosa", comentou.

"O curso 'Educação, Saúde e Cidadania na Velhice' tem um perfil técnico-científico e humanístico. A proposta é conscientizar e incentivar as pessoas idosas a conhecerem o processo de envelhecimento e a velhice de uma forma mais positiva, para que elas sejam cada vez mais ativas e protagonistas das suas próprias vidas", explicou a professora doutora, Nayana Pinheiro Tavares, coordenadora geral do projeto Universidade de Formação Aberta à Pessoa Idosa.

