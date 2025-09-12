Sex, 12 de Setembro

ARTE

2ª edição do Festival Tramas Negras oferecerá oficinas para estudantes da rede pública de Pernambuco

As atividades, gratuitas, têm o objetivo de aproximar crianças e adolescentes das tradições de Pernambuco, por meio da música, da dança e da ancestralidade

2ª edição do Festival Tramas Negras oferecerá oficinas para estudantes da rede pública de Pernambuco2ª edição do Festival Tramas Negras oferecerá oficinas para estudantes da rede pública de Pernambuco - Foto: Divulgação/Festival Tramas Negras

O Festival Tramas Negras chega a sua 2ª edição em setembro de 2025 com uma programação vocacionada para a dança, mas que abraça também outras linguagens artísticas. Como parte da programação preparatória do festival, serão realizadas oficinas e apresentações em escolas públicas da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata entre os próximos dias 15 e 18 de setembro. 

Segundo a organização do festival, as atividades, gratuitas, têm o objetivo de aproximar crianças e adolescentes das tradições de Pernambuco, por meio da música, da dança e da ancestralidade, colaborando com abordagem positiva da história e culturas indígena, africana, afro-brasileira de acordo com as leis 10.639/03 e 11.645/08.

“Nós vamos abrir reflexões antirracistas importantes para toda sociedade, em aspectos culturais, éticos e poéticos. Entretanto, agir na escola pública valoriza a educação como o grande projeto de transformação social”, afirmou Ivana Motta, responsável pela iniciativa.

Programação
Na segunda-feira (15), a Escola Municipal Senador José Ermírio de Moraes, em São Lourenço da Mata, vai receber a musicista Kelly Rabequeira (de Aliança) para a realização da oficina “A rabeca vai pra escola”, compartilhando as suas experiências com o instrumento.

No dia seguinte, terça-feira (16), será a vez da Escola Oscar Carneiro, em Camaragibe, ser o palco do Grupo de Dança Frevo, Capoeira e Passo (de Olinda), que vai celebrar os seus 40 anos de resistência. 

Na quarta-feira (17), o educador social e professor de danças populares, Mestre Tonho das Olindas vai levar a oficina “O frevo é negro” para a Escola Oscar Carneiro, localizada em Camaragibe.

Por fim, na quinta-feira (18), o Grupo de Dança Frevo, Capoeira e Passo vai aterrissar na Escola Municipal Senador José Ermírio de Moraes, em São Lourenço da Mata.

Festival Tramas Negras
O Festival Tramas Negras é realizado pela Okutá Produções e apoiado pela Gira Articulações. Conforme a organização, seu objetivo principal é afirmar o protagonismo das heranças africanas no Brasil como potência para diversas expressões e manifestações.

O incentivo é da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura/Estado de Pernambuco (PNAB-PE). A programação acontecerá entre os dias 19 e 21 de setembro. Mais informações estão disponíveis no Instagram do evento @tramasnegras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tramas Negras (@tramasnegras)

Confira o cronograma pré-festival:

Segunda-feira (15)

Terça-feira (16)

Quarta-feira (17)

Quinta-feira (18)

 

Com informações da assessoria.

