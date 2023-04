2ª Edição do Prêmio Minerva de Inteligência homenageia personalidades de diversas áreas

A- A+

Na noite da próxima quinta-feira (20), a Academia Brasileira de Ciências Criminais promove a Segunda Edição do Prêmio Minerva de Inteligência, às 19h, no Foyer da sede da OAB-PE, com apoio institucional da Associação de Imprensa de Pernambuco (AIP) presidida pelo jornalista Múcio Aguiar e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), presidida pelo advogado Fernando Ribeiro Lins.

A entrega do Prêmio Minerva de Inteligência – Melhores do Ano será feita a personalidades que se destacam nas áreas da Advocacia, Meio Ambiente, Empreendedorismo, Educação, Cultura, Saúde, Ciências Forenses, Perícia, Ouvidoria, Gastronomia, Poder Legislativo, Destaques Femininos, Produção de Eventos, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

De acordo com o presidente da academia, Cristiano Carrilho, o Prêmio Minerva visa reconhecer a atuação de pessoas físicas e jurídicas, indicadas em pesquisa de opinião pública, realizada por peritos e professores da própria academia por práticas empreendedoras que contribuem para setores estratégicos do desenvolvimento sustentável da ONU em nível local e latino-americano.

Na categoria Cultura receberão o prêmio a TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura em Pernambuco, pela sua programação educativa e a vice-presidente do Conselho Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural de Pernambuco, advogada Ana Barbosa, que também é Secretária de Sustentabilidade da academia.

Nas diversas áreas da advocacia, serão homenageados nomes como o do presidente da OAB/PE, Fernando Ribeiro Lins, Ana Paula Canto de Lima, Shynaide Mafra, Emília Queiroz, Creuza Costa, Gilberto Flávio de Azevedo Lima, Ivan Márcio Moreira Alves, Catarina Vasconcelos, Sidney Corrêa de Araujo Filho.

Também serão contemplados o vereador do Ipojuca Irmão Ricardo; o produtor de eventos Karlus Demetrius; a publicitária Alessandra Pires; o secretário de Meio Ambiente do Cabo, Alex Gomes; a empresária Bianca Lacerda; o presidente da Câmara de Vereadores do Cabo, Ricardo Carneiro da Silva entre outros.



Entre os jurados que participaram da versão latina do prêmio e homologaram os nomes indicados na pesquisa, os professores Alexandre Dias Garcia (Colômbia), Luis Harvey Bravo Pérez (Nicarágua), Javier Ortiz Plaza (Chile) e Gustavo Ezequiel Gutierrez (Argentina).

a Academia Brasileira de Ciências Criminais

Veja também

Folha Pet Cachorro reencontra família após perambular 241km perdido no gelo do Alasca