Dia de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco acontece nesta sexta (11)

A- A+

As secretarias de Saúde (SES-PE), Educação (SEE-PE) e Meio Ambiente (Semas-PE) de Pernambuco realizam, nesta sexta-feira (11), a segunda edição do Dia de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco.

Nesta edição, com o tema “Nesse campeonato, o eliminado é o mosquito!”, a ação acontece, a partir das 8h, na Escola de Referência em Ensino Médio Guedes Alcoforado, no bairro do Varadouro, em Olinda.

A iniciativa foi motivada pelas sucessivas epidemias vivenciadas em 2023 e 2024, com aumento de casos de arboviroses no estado.

Dia de Enfrentamento às Arboviroses nas Escolas de Pernambuco

Para a secretária de saúde, Zilda Cavalcanti, a comunidade escolar surge como multiplicadora dos cuidados.

“Neste dia D, os alunos poderão aprender na prática a eliminação dos focos do Aedes aegypti. Lembrando que seguimos firmes na campanha dos dez minutos que fazem toda a diferença na prevenção da dengue”, explicou.

São atitudes simples como esvaziar garrafas pets, potes e vasos; colocar areia nos pratos de vasos de plantas; guardar pneus em locais cobertos; amarrar bem os sacos de lixo; limpar calhas das casas; não acumular sucata e entulhos e manter as caixas d’água, tonéis e outros reservatórios de água fechados.

“Assim como no futebol, esporte escolhido como mote da mobilização de 2025, o enfrentamento às arboviroses só pode ser realizado com espírito coletivo e colaborativo, além de um forte objetivo em comum a todo mundo. E não há time melhor para enfrentar esse desafio que estudantes e toda comunidade escolar”, afirma Eduardo Bezerra, diretor geral de Vigilância Ambiental da SES-PE,

Estudantes na linha de frente

Movidos pelo espírito do aprendizado, os estudantes são um público com grande potencial criativo. Além disso, as crianças são parte importante do seu local de origem.

A ação integrada entre as secretarias trata-se de uma estratégia de reduzir a resistência que muitas vezes profissionais de saúde enfrentam em acessar as residências para realizar ações de prevenção e orientação. Com os estudantes da própria comunidade, na linha de frente dessas atividades, há uma tendência maior de efetividade na aproximação.

Escolas, universidades, escolas técnicas, faculdades, creches e outras entidades de natureza pública ou privada podem aderir a este dia e usar a criatividade para criar estratégias de sensibilização de seus familiares e conhecidos, ou atuar diretamente na comunidade.

“Também podem produzir peças em redes sociais, vídeos, podcasts e outros artifícios. Ano passado vimos trabalhos muito interessantes, como a fabricação de armadilhas para o Aedes e produção de repelentes com produtos naturais, mostrando um engajamento muito grande dos estudantes, em prol de um objetivo comum. Neste ano, mais uma vez, cada local vai dizer qual a mensagem que deseja passar”, concluiu Eduardo Bezerra.

Veja também