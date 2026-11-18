2º Fórum Nacional Sucesu discute tecnologias emergentes nesta quarta-feira (18)
Evento acontece no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Nesta quarta-feira (18), o Recife recebe o 2º Fórum Nacional Sucesu 2026 no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para discutir sobre como as tecnologias emergentes estão transformando organizações, serviços públicos, negócios e a sociedade.
Segundo Yuri Araújo, presidente executivo da Sucesu Nacional, o fórum reúne executivos, líderes, gestores e parceiros de tecnologia para falar sobre as tendências da adoção e da utilização da IA nas empresas e organizações.
"Vamos falar sobre a adoção da IA na área de saúde, educação, segurança pública, entre outros setores. E também com a preocupação de como realizar a governança e a gestão dessa IA e também a preocupação de formar uma mão-de-obra especializada na utilização da inteligência artificial", disse Yuri.
O superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Hugo Luiz de Queiroz também esteve presente no evento. Ele reforçou a importância de discutir tecnologia e inovação.
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"O BNP, como sempre, está presente para discutir e aprofundar um assunto de tamanha relevância para a nossa região nordeste", afirma o superintendente.