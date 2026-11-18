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Tecnologia e Games 2º Fórum Nacional Sucesu discute tecnologias emergentes nesta quarta-feira (18) Evento acontece no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Nesta quarta-feira (18), o Recife recebe o 2º Fórum Nacional Sucesu 2026 no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para discutir sobre como as tecnologias emergentes estão transformando organizações, serviços públicos, negócios e a sociedade.

Segundo Yuri Araújo, presidente executivo da Sucesu Nacional, o fórum reúne executivos, líderes, gestores e parceiros de tecnologia para falar sobre as tendências da adoção e da utilização da IA nas empresas e organizações.

"Vamos falar sobre a adoção da IA na área de saúde, educação, segurança pública, entre outros setores. E também com a preocupação de como realizar a governança e a gestão dessa IA e também a preocupação de formar uma mão-de-obra especializada na utilização da inteligência artificial", disse Yuri.

O superintendente do Banco do Nordeste (BNB), Hugo Luiz de Queiroz também esteve presente no evento. Ele reforçou a importância de discutir tecnologia e inovação.

"O BNP, como sempre, está presente para discutir e aprofundar um assunto de tamanha relevância para a nossa região nordeste", afirma o superintendente.

Programação

A programação, que vai até quinta-feira (19), contará com palestras, painéis estratégicos, apresentação de casos de sucesso, espaços de exposição e oportunidades de relacionamento entre organizações e profissionais de diferentes regiões do Brasil.

"Muito network, muito conhecimento nesses dois dias. A gente tá recebendo C-Levels s e CEOs de todo o Brasil, que estão aqui compartilhando muito conhecimento", explica o vice-presidente da Sucesu-PE, Eduardo Fonseca.



Entre os palestrantes confirmados no evento estão o especialista em inteligência artificial e negócios digitais Teco Sodré e o futurista e pesquisador afiliado ao Institute for the Future, Jacques Barcia.



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