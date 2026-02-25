A- A+

Saúde 3 hospitais brasileiros estão entre os 15 melhores do mundo; veja as posições Hospital Israelita Albert Einstein, Instituto do Coração (InCor) e Hospital Sirio-Libanês ganharam destaque em ranking internacional

Três hospitais brasileiros estão entre os 15 melhores do mundo, de acordo com o ranking World’s Best Hospitals 2026. O Hospital Israelita Albert Einstein aparece em 8º lugar na especialidade gastroentereologia, seguido pelo Instituto do Coração (InCor) em 12º lugar na cardiologia e o Hospital Sirio-Libanês em 15º na urologia. As unidades do ranking são da cidade de São Paulo.

Eles também constam em outras posições, como:

Hospital Israelita Albert Einstein em 16º lugar (cardiologia);

Hospital Israelita Albert Einstein em 17º lugar (oncologia);

Hospital Israelita Albert Einstein em 19° lugar (neurocirurgia);

Hospital Sirio-Libanês em 19º lugar (oncologia);

Hospital Alemão Oswaldo Cruz em 31º lugar (gastroenterologia);

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo em 32º lugar (neurologia);

As unidades desbancaram diversos outros hospitais de referência, como o Hospital Monte Sinai, de Nova Iorque e o Hospital Mayo Clinic de Phoenix, ambos dos Estados Unidos.

O levantamento é feito a partir de dados de 32 países, com mais de 8500 hospitais avaliados, e leva em consideração diversas fontes de dados, incluindo questionários que coletam informações de profissionais e dados enviados diretamente por hospitais por meio das pesquisas.

Veja também