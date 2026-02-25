Qua, 25 de Fevereiro

Saúde

3 hospitais brasileiros estão entre os 15 melhores do mundo; veja as posições

Hospital Israelita Albert Einstein, Instituto do Coração (InCor) e Hospital Sirio-Libanês ganharam destaque em ranking internacional

Hospital Israelita Albert Einstein Hospital Israelita Albert Einstein - Foto: Nelson Almeida/AFP

Três hospitais brasileiros estão entre os 15 melhores do mundo, de acordo com o ranking World’s Best Hospitals 2026. O Hospital Israelita Albert Einstein aparece em 8º lugar na especialidade gastroentereologia, seguido pelo Instituto do Coração (InCor) em 12º lugar na cardiologia e o Hospital Sirio-Libanês em 15º na urologia. As unidades do ranking são da cidade de São Paulo.

Eles também constam em outras posições, como:

O levantamento é feito a partir de dados de 32 países, com mais de 8500 hospitais avaliados, e leva em consideração diversas fontes de dados, incluindo questionários que coletam informações de profissionais e dados enviados diretamente por hospitais por meio das pesquisas.

