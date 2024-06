A- A+

328ª Festa do Carmo Festa de Nossa Senhora do Carmo: confira a programação desta 328ª edição Festa de Nossa Senhora do Carmo acontece, oficialmente, de 6 a 16 de julho. Mas agenda religiosa se inicia já neste domingo (30)

A Festa de Nossa Senhora do Carmo, santa padroeira do Recife, que acontece oficialmente de 6 a 16 de julho, começa já neste domingo (30), com catequeses. A programação foi anunciada nesta quarta (26).



Ao todo, serão quatro catequeses, até a próxima quinta-feira (4), que acontecem na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no Bairro de Santo Antônio, como preparação para o início oficial da festa.

O reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, frei Cidmário Bezerra, explica que as catequeses abordarão aspectos da oração. “Assim, os participantes estarão preparados para vivenciar a festa e também o ano da oração”, explicou.

Promovida pela Província Carmelitana Pernambucana e a Ordem dos Irmãos da Bem Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, a festa deste ano tem como tema “Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu”, e o lema “Permaneciam unânimes na oração, Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos”.

De acordo com o reitor da Basílica do Carmo, o tema deste ano é uma alusão ao Jubileu da Igreja Católica, que será comemorado no ano que vem.

“O papa Francisco escolheu o tema ‘Peregrinos da Esperança’ para celebrar o Jubileu em 2025 e indicou que a preparação para esse momento levasse em conta a oração. A Festa do Carmo deste ano refletirá sobre a oração. O Carmelo, a partir de nossa espiritualidade, é, para o mundo, uma escola de oração. Que possamos, portanto, durante a vivência desta festa, intensificar o nosso amor à Virgem do Carmo”, enfatizou.

Festa de Nossa Senhora do Carmo

A festa começa oficialmente no primeiro sábado de julho, dia 6, às 9h, com o hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo e uma Missa Solene de abertura. A solenidade será celebrada pelo Prior Provincial da Província Carmelitana Pernambucana, frei José Roberval Mendes Pereira.

Ao todo, serão celebradas 100 missas na Basílica do Carmo, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, além do Claustro do Convento.

Missas

Entre os dias 6 e 14 de julho, serão realizadas cinco missas na Basílica, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h. Já as novenas acontecem às 18h.



Durante essas datas, os fiéis podem participar da Recitação do Santo Terço, que será rezado às 11h, além da Hora Santa Eucarística, às 14h.

A partir do dia 12, as missas também passam a ocorrer no Claustro do Convento.

Na segunda (15), véspera solene, as celebrações eucarísticas acontecem de hora em hora, das 7h às 15h. Já as missas no Claustro da Basílica, a cada duas horas (8h30, 10h30,12h30 14h30 e 16h30).



Às 18h, durante a Véspera Solene em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, será apresentado o novo manto da Nossa Senhora Peregrina, que sairá em procissão pelas ruas do Recife no dia 16.

Na terça (16), dia da padroeira do Recife, 25 missas serão celebradas, sendo a primeira, a partir das 4h, e a última às 16h, quando acontece a Missa Solene Campal, presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Após a Missa Campal, haverá a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que percorre as principais ruas e avenidas do Centro do Recife.

Confissões

Durante os dias de festa, todas as confissões serão realizadas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Igreja ao lado da Basílica), no horário das 9h às 11h30. e das 14h às 17h.

Festa de Nossa Senhora do Carmo: ofertas e doações

As doações e ofertas devem ser depositadas nos cofres da Basílica ou entregues diretamente ao reitor.



Os fiéis também podem realizar suas ofertas por meio do QR Code ou Pix: 81 99723 9140, que estão disponibilizados em vários locais na Basílica e em anexos ao Claustro do Convento.

Confira a agenda de catequeses:

Domingo (30), às 9h30:

Catequese: Basílica/Santuário lugar de reconciliação e espera.

Frei Rinaldo Francisco da Silva, O. Carm.

Terça-feira (2), às 11h:

Catequese: O Pai Nosso modelo de toda Oração.

Frei Rogério Severino de Lima, O. Carm.

Quarta-feira (3), às 11h:

Catequese: A família como escola de Oração.

Casal Provincial das Esquipes de Nossa Senhora: Cristina e Renato

Quinta-feira (4), às 11h:

Catequese: A importância da Oração do povo de Deus para o ano Santo do Jubileu 2025.

Frei José Leandro de Alencar Silva, O. Carm.

12h - Missa de encio dos voluntário da Festa do Carmo 2024.

Programação religiosa da 328ª Festa de Nossa Senhora do Carmo:

Sábado (6) – Abertura da Festa e 1º dia do novenário:

09h - Missa solene de abertura da festa e hasteamento da bandeira de N. S. do Carmo no Pátio do Carmo. Presidência da Celebração: Frei José Roberval Mendes Pereira, O. Carm. – Prior Provincial da Provincia Carmelitana Pernambucana.

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Francisco Damião da Silva, Pároco da Concatedral Madre de Deus.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Valdomiro José de Lima, O. Carm. Pregador: Pe. Francisco Inácio Vieira Junior, SDB - Inspetor da Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga, Recife- PE

Tema: Peregrina conosco na fidelidade do teu Sim.

Convidados: Movimento das Equipes de Nossa Senhora da Arquidiocese de Olinda e Recife

Domingo (07) – 2º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Antônio Neto Feitosa, Pároco da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma-PE

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Severino Sebastião de Lima, O. Carm. Pregador: Pe. Creômenes Tenório Maciel, SJ

Tema: Peregrina conosco com a experiência de Tua entrega.

Convidados: Vida Religiosa Consagrada – CRB e Novas Comunidades



Segunda-feira (8) – 3º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças – Engenho do Meio.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm. Pregador: Diácono Sérgio Sezino Douets Vasconcelos

Tema: Peregrina conosco na profundidade do diálogo humano divino.

Convidados: Movimento da Legião de Maria, EJC e Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Terça-feira (9) – 4º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. José Gomes de Melo (Pe. Nilson) – Reitor do Seminário de Teologia da Diocese de Pesqueira.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Paulo Luiz Fernandes, O. Carm. Pregador: Dom Alcivan Tadeus Gomes de Araújo, Bispo Auxiliar da Arquidiocese da Paraíba.

Tema: Peregrina conosco renovando o assentimento a vontade divina.

Convidados: Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Quarta-feira (10) – 5º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Sousa, CSSR – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição. (Morro da Conceição)

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei José Leandro de Alencar Silva, O. Carm. Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro, SJ – Diretor Nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem do Brasil (MEJ).

Tema: Peregrina conosco guardando todas as coisas no coração.

Convidados: Apostolado da Oração e MEJ da Arquidiocese de Olinda e Recife

Quinta-feira (11) – 6º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Frei Marconi Lins de Araújo, OFM – Vigário Provincial da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei José Roberto dos Santos, O. Carm. Pregador: Pe. Antônio Nunes de Araújo, Pároco da Paróquia N. S. Aparecida - Natal – RN.

Tema: Peregrina conosco de pé nas circunstâncias pesadas da vida.

Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Sexta-feira (12) – 7º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Délio Mota Ferreira, SDB – Reitor da Basílica Sagrado Coração de Jesus.

16h – Santa Missa no Claustro do Convento. Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm. Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Mossoró-RN e Presidente do Regional NE2.

Tema: Peregrina conosco na escuta atenta e contemplativa.

Convidados: ECC, Pastoral Familiar da Arquidiocese de Olinda e Recife, e Confrarias da Basílica: São José da Agonia e Nossa Senhora da Luz.



Sábado (13) – 8º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

14:30h – Santa Missa no Claustro do Convento

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Charles de Araújo Costa – Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

16h – Santa Missa no Claustro do Convento

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da novena: Frei Éverton Ramos Claúdio, O. Carm.

Pregador: Mons. Josivaldo José Bezerra - Vigário Geral da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Peregrina conosco com a tua materna proteção.

Convidados: Movimento do Terço dos Homens da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Domingo (14) – 9º Dia do novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

14h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Frei Marcelo Araújo de Lima, OFMCap. – Reitor da Basílica Nossa Senhora da Penha.

16h – Missa no Claustro do Convento

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Cidmário Bezerra de Arruda, O. Carm. Pregador: Pe. Pedro Igor Leite, Reitor do Seminário da Diocese de Garanhuns.

Tema: Peregrina conosco, pois encontraste graça diante de Deus.Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Paróquias Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo e Fraternidades do Escapulário.

Segunda-feira (15) - Véspera solene

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30.

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Pe. Filipe de Freitas Araújo, Reitor do Santuário da Mãe Rainha de Olinda.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo. Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo ao Jubileu.

Reflexão: Ir. Maria Sineide Almeida Angelo, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Consagrados e Consagradas ao Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.



Terça-feira (16) - Solenidade

Solenidade de Nossa Senhora do Carmo - Padroeira da Cidade do Recife e da Província Eclesiástica de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Missas no Claustro do Convento: 4h30, 5h30h, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 10h e 12h.

10h – Missa solene na Basílica.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo emérito da Arquidiocese de Maceió-AL

16h- Missa solene campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolita da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Esperança dos Carmelitas... peregrina conosco, em oração, rumo a Jubileu.

Sábado (20) - Festa do Profeta Elias e abertura da Festa do Carmo de Olinda

7h – Santa Missa Festiva do Profeta Elias e ao final, descerramento da Bandeira da Padroeira do mastro.

16h – Ofício de Nossa Senhora do Carmo e carreata com a Imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina até o Santuário do Carmo de Olinda para abertura da festa.

Programação cultural da 328ª Festa de Nossa Senhora do Carmo:

Uma extensa agenda com apresentações culturais está programada para os 11 dias de festa. Os shows acontecem no espaço montado no pátio do Carmo, em frente à Basílica, sempre a partir das 19h30.

Confira a programação:

Sábado (6) - 19h30 - Forró Chicote

Domingo (7) - 19h30 - Santroppê

Segunda (8) - 19h30 - Carta de Baralho

Terça (9) - 19h30 - Petrúcio Amorim & Pecinho Amorim

Quarta (10) - 19h30 - Irah Caldeira

Quinta (11) - 19h30 - Los Cubanos

Sexta (12) - 19h30 - Dudu do Acordeon

Sábado (13) - 19h30 - Padre Neto Feitosa

Domingo (14) - 19h30 - DJ Ronny

Segunda (15) - 19h30 - Padre João Carlos

Terça (16) - 19h30 - Padre Damião Silva// 21h Flávio Pio.

Veja também

