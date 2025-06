A- A+

igreja católica Festa de Nossa Senhora do Carmo: confira a agenda de missas e programação cultural da 329ª edição A festa deste ano contará com a celebração de mais de 100 missas na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento, além de uma programação cultural diversificada nos 11 dias de celebração

O reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, o Frei Cidmário Bezerra, anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a programação da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, que terá início no dia 6 de julho.

Com o tema “Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo” e com o lema “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persiste na oração”, a festa desse ano contará com a celebração de mais de 100 missas na Basílica do Carmo e no Claustro do Convento, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife.

Além disso, uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. Entre as atrações, estão nomes como Petrúcio Amorim, Padre João Carlos e Padre Damião Silva.

A expectativa é de, dentre os 11 dias de solenidades, a Festa do Carmo receba cerca de um milhão de fíéis. Para o frei Cidmário, a festa deste ano tem um caráter especial.

"Estamos dentro de um ano jubilar, que o Santo Padre oferece para todos os cristãos católicos, do mundo inteiro. Alem disso, a nossa basílica está contemplada como um santuário de peregrinação. Então, para aqueles que vêm aqui, ela é um lugar, também, de indulgência, de encontro com Cristo e com Maria, a mãe da esperança", afirmou o reitor da basílica.

Festa do Carmo

A programação começa, oficialmente, no domingo (6), às 8h, com a celebração da Missa Solene de abertura, presidida pelo Prior Provincial da Província Carmelitana Pernambucana, frei José Roberval Mendes Pereira.

Na sequência, haverá o hasteamento da bandeira de Nossa Senhora do Carmo.

Horários das missas

No domingo (6), as celebrações eucarísticas acontecerão exclusivamente na Basílica do Carmo, com quatro missas programadas para as 8h, 10h, 12h e 15h.

Entre os dias 7 e 11 de julho, também na basílica, serão celebradas cinco missas diárias, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h.

Além disso, os fiéis poderão participar diariamente da Recitação do Santo Terço, às 11h, e da Hora Santa Eucarística, às 14h. As novenas acontecerão sempre às 18h.

A partir do dia 12 de julho, as celebrações passam a ocorrer também no Claustro do Convento, nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

Na terça-feira, 15 de julho, Véspera Solene, as missas na basílica serão celebradas de hora em hora: às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Às 17h, ocorre a cerimônia de liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Já às 18h, durante a Véspera Solene em honra à Santíssima Virgem do Maria do Monte Carmelo, será apresentado o novo manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte.

Programação cultural

Uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 20h, no palco instalado no Pátio do Carmo, em frente à basílica.

Entre as atrações, Petrúcio Amorim, Padre João Carlos, Padre Damião Silva, Banda Santropê, Carta de Baralho, Dudu do Acordeon, Forró Chicote, Los Cubanos, Forró Zé Amarok, DJ Roony, Armando Cavalcanti e Padre Neto Feitosa.

Atenção aos fiéis

Visando a acolher e dar suporte os fiéis, considerando que muitos permanecem na festa por longos períodos, o Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (Unit-PE), como já é tradição, estará presente em todos os dias da festa oferecerando serviços, através de alunos e professores, de atenção à saude e bem-estar dos devotos.

Os serviços oferecidos incluem: aferição de sinais vitais e primeiros socorros (enfermagem); serviços de bem-estar e beleza (estética); aferição de altura e peso, além de orientação nutricional, principalmente sobre hidratação (nutrição); e massagens (fisioterapia).

"Nosso foco será, principalmente, na hidratação. Teremos um grande aglomerado de pessoas, e isso é bastante necessário. Sabemos que muitos fiéis ficam aqui por muito tempo, tem gente que vem desde o turno da manhã e fica até as missas da noite, mais de um dia, a semana toda. Por isso, é necessário esse acolhimento, durante esse processo", ressaltou Ivanacha Carneiro, coordenadora de suporte acadêmico da Unit.

Dia da Padroeira – 16 de julho

Na quarta-feira, 16 de julho, dia da Padroeira do Recife, serão celebradas 25 missas ao longo do dia. A primeira acontece às 4h, e a última, às 16h30, culminando com a Missa Solene Campal, presidida por dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife.

Procissão Luminosa

Após a Missa Campal, os fiéis seguirão em procissão luminosa com a venerável imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, percorrendo as principais avenidas do Centro do Recife.

Confira o percurso:

* Pátio do Carmo

* Avenida Nossa Senhora do Carmo

* Avenida Martins de Barros

* Praça da República

* Rua do Sol

* Avenida Guararapes

* Avenida Dantas Barreto

* Pátio do Carmo.

Confissões

Durante o período da festa, as confissões serão realizadas exclusivamente na Igreja da Ordem Terceira do Carmo (localizada ao lado da Basílica), nos seguintes horários: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.

Frei Cidmário Bezerra, reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo.

A programação da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroreira do Recife, foi anunciada na manhã desta segunda-feira (30).

A programação da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroreira do Recife, foi anunciada na manhã desta segunda-feira (30). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

A programação da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroreira do Recife, foi anunciada na manhã desta segunda-feira (30). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Ofertas e Doações

As ofertas e doações podem ser depositadas nos cofres da basílica, entregues diretamente ao reitor ou realizadas via Pix ou QR Code. O número para doações via Pix é: 81 99723-9140. Os códigos estão disponíveis em diversos pontos da basílica e anexos ao Claustro do Convento.

Trânsito e bloqueios

De acordo com o gestor de operações da CTTU, André Luiz, a principal mudança é que o retorno de veículos na região da Dantas Barreto, passando frontalmente à Basílica do Carmo, não mais ocorrerá no trecho da Dantas Barreto passando em frente à Basílica do Carmo.

"Todos os veículos oriundos, que fariam o seu retorno nessa região, para o terminal do Cais de Santa Rita ou para o subúrbio, deverão utilizar o trecho da Ruda do Imperador com a Rusa Nossa Senhora do Carmo", explica André.

Haverá um bloqueio principal na frente da Basílica, devido à montagem de um parque de diversões, e um novo bloqueio na rua do Imperador com Nossa Senhora do Carmo; para impedir que veículos se dirijam à Basílica, uma vez que não há como retornar.

"Veículos da área sul deverão acessar apenas pela rua do Imperador e seguir pelo Cais de Santa Rita", conclui o gestor.

Além disso, a CTTU lembra que os estacionamentos no trecho local da Dantas Barreto, anteriormente suprimidos, serão mantidos, e os usuários devem utilizar o cartão Zona Azul (válido de segunda a sexta e sábado até o meio-dia).

Confira a programação completa:

Domingo (6) – Abertura e 1° Dia do Novenário

08h - Missa solene de abertura da festa e hasteamento da bandeira de N. S. do Carmo no Pátio do Carmo.

Presidência da Celebração: Frei José Roberval Mendes Pereira, O. Carm. – Prior Provincial da Provincia Carmelitana Pernambucana.



Presidência da Celebração: Frei José Roberval Mendes Pereira, O. Carm. – Prior Provincial da Provincia Carmelitana Pernambucana. 10h – Missa Dominical



12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário.



14h – Hora Santa Eucarística



15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Frei Marconi Lins, OFM, Vigário Provincial da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil



Presidência da Celebração: Frei Marconi Lins, OFM, Vigário Provincial da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil 18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Valdemiro José de Lima, O. Carm.

Pregador: Dom Nereudo Freire Henrique – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

Tema: Peregrina conosco para não nos iludirmos com as mentiras deste mundo.

Convidados: Movimento das Equipes de Nossa Senhora da Arquidiocese de Olinda e Recife



Presidente da Novena: Frei Valdemiro José de Lima, O. Carm. Pregador: Dom Nereudo Freire Henrique – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife Tema: Peregrina conosco para não nos iludirmos com as mentiras deste mundo. Convidados: Movimento das Equipes de Nossa Senhora da Arquidiocese de Olinda e Recife 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Lilli Trindade – Forró Chicote)

Segunda-feira (7) – 2º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Antônio Neto Feitosa, Pároco da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma-PE



Presidência da Celebração: Pe. Antônio Neto Feitosa, Pároco da Paróquia de São Gonçalo do Amarante – Itapissuma-PE 18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Luiz Nunes Pereira, O. Carm.

Pregador: Dom João Santos Cardoso, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Natal-RN.

Tema: Peregrina conosco para não nos confundirmos com as falsas riquezas desta vida.

Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife



Presidente da Novena: Frei Luiz Nunes Pereira, O. Carm. Pregador: Dom João Santos Cardoso, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Natal-RN. Tema: Peregrina conosco para não nos confundirmos com as falsas riquezas desta vida. Convidados: Movimentos Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Carta de Baralho)

Terça-feira (8) – 3º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó – Ipojuca-PE.



Presidência da Celebração: Pe. Rosivaldo Torres de Lima, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó – Ipojuca-PE. 18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Itamar dos Santos Neri, O. Carm.

Pregador: Pe. Fábio José de Farias Leite – Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Recife-PE

Tema: Peregrina conosco para não nos decepcionarmos com as alegrias passageiras que nos atraem facilmente.

Convidados: Movimento das Santas Chagas da Arquidiocese de Olinda



Presidente da Novena: Frei Itamar dos Santos Neri, O. Carm. Pregador: Pe. Fábio José de Farias Leite – Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Recife-PE Tema: Peregrina conosco para não nos decepcionarmos com as alegrias passageiras que nos atraem facilmente. Convidados: Movimento das Santas Chagas da Arquidiocese de Olinda 20h– Show Cultural – Pátio do Carmo (Banda Santroppê)

Quarta-feira (9) – 4º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Dennys Numes Pimentel, Pároco da Paróquia São Lucas – Olinda-PE



Presidência da Celebração: Pe Dennys Numes Pimentel, Pároco da Paróquia São Lucas – Olinda-PE 18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Severino Sebastião de Lima, O. Carm.

Pregador: Pe. Adilton Lopes Pinto – Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia – Salvador-BA

Tema: Peregrina conosco para não dos desvirtuarmos de uma vida cristã comprometida.

Convidados: Movimento dos Terço dos Homens da Arquidiocese de Olinda e Recife

Patrocínio: Kicaldo



Presidente da Novena: Frei Severino Sebastião de Lima, O. Carm. Pregador: Pe. Adilton Lopes Pinto – Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia – Salvador-BA Tema: Peregrina conosco para não dos desvirtuarmos de uma vida cristã comprometida. Convidados: Movimento dos Terço dos Homens da Arquidiocese de Olinda e Recife Patrocínio: Kicaldo 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Los Cubanos)

21h30 – Show Cultural – Pátio do Carmo (Forró Zé Amarok)

Quinta-feira (10) – 5º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Rogério José da Silva, Pároco da Paróquia de Santo Amaro e Vigário Episcopal de Jaboatão Centro



Presidência da Celebração: Pe Rogério José da Silva, Pároco da Paróquia de Santo Amaro e Vigário Episcopal de Jaboatão Centro 18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Rosenildo Alexandre de Souza, O. Carm.

Pregador: Pe. José Bartolomeu Félix de Lima – Vigário Geral da Diocese de Caruaru.

Tema: Peregrina conosco para não nos decepcionarmos com as fraquezas de todos nós que buscamos seguir teu Filho, Jesus Cristo.

Patrocínio: Prefeitura da Cidade do Recife

Convidados: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da Arquidiocese de Olinda e Recife e Forças Armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiros Militar)



Presidente da Novena: Frei Rosenildo Alexandre de Souza, O. Carm. Pregador: Pe. José Bartolomeu Félix de Lima – Vigário Geral da Diocese de Caruaru. Tema: Peregrina conosco para não nos decepcionarmos com as fraquezas de todos nós que buscamos seguir teu Filho, Jesus Cristo. Patrocínio: Prefeitura da Cidade do Recife Convidados: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão da Arquidiocese de Olinda e Recife e Forças Armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiros Militar) 20h– Show Cultural – Pátio do Carmo (Petrúcio Amorim)

21h30– Show Cultural – Pátio do Carmo (Pecinho Amorim)

Sexta-feira (11) – 6º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Sousa, CSSR – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição (Morro da Conceição)



Presidência da Celebração: Pe. Emerson Borges de Sousa, CSSR – Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição (Morro da Conceição) 18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo

Presidente da Novena: Frei Everton Ramos Cláudio, O. Carm.

Pregador: Pe. Josenildo José da Silva – Reitor do Seminário da Diocese de Palmares e Professor da UNICAP.

Tema: Peregrina conosco para não confundirmos o Evangelho com privilégio, pois é amor e serviço pela Salvação de todos.

Patrocínio: Governo do Estado de Pernambuco

Convidados: Encontro de Jovens com Cristo, Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife e Juventude Carmelitana



Presidente da Novena: Frei Everton Ramos Cláudio, O. Carm. Pregador: Pe. Josenildo José da Silva – Reitor do Seminário da Diocese de Palmares e Professor da UNICAP. Tema: Peregrina conosco para não confundirmos o Evangelho com privilégio, pois é amor e serviço pela Salvação de todos. Patrocínio: Governo do Estado de Pernambuco Convidados: Encontro de Jovens com Cristo, Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Olinda e Recife e Juventude Carmelitana 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Dudu do Acordeon)

Sábado (12) – 7º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h 30min – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Fábio Paz de Queiroz, Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Vigário Episcopal do Vicariato da Soledade.



Presidência da Celebração: Pe Fábio Paz de Queiroz, Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Vigário Episcopal do Vicariato da Soledade. 15:30h – Santa Missa no Claustro do Convento

Presidente da Novena: Frei Wanderson Luiz Freitas da Silva, O.Carm.

Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro de Souza, SJ -Diretor Nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem do Brasil.

Tema: Peregrina conosco para não nos desiludirmos na luta por um mundo de mais solidariedade, justiça e paz.

Convidados: Apostolado da Oração e Movimento Eucarístico Jovem da Arquidiocese de Olinda e Recife



Presidente da Novena: Frei Wanderson Luiz Freitas da Silva, O.Carm. Pregador: Pe. Eliomar Ribeiro de Souza, SJ -Diretor Nacional do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem do Brasil. Tema: Peregrina conosco para não nos desiludirmos na luta por um mundo de mais solidariedade, justiça e paz. Convidados: Apostolado da Oração e Movimento Eucarístico Jovem da Arquidiocese de Olinda e Recife 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (DJ Roony)

Domingo (13) – 8º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Délio Mota Ferreira, SDB – Reitor da Basílica do Sagrado Coração de Jesus.



Presidência da Celebração: Pe. Délio Mota Ferreira, SDB – Reitor da Basílica do Sagrado Coração de Jesus. 15h30h – Santa Missa no Claustro do Convento

Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm.

Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Mossoró-RN e Presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB.

Tema: Peregrina conosco para não confundirmos salvação como “premiação”, pois ela é dom de Deus e busca responsável de toda pessoa cristã.

Convidados: Confrarias e Irmandades da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Patrocínio: Grupo Tiradentes



Presidente da Novena: Frei José Alberto Bezerra da Costa, O. Carm. Pregador: Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm. – Bispo da Diocese de Mossoró-RN e Presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB. Tema: Peregrina conosco para não confundirmos salvação como “premiação”, pois ela é dom de Deus e busca responsável de toda pessoa cristã. Convidados: Confrarias e Irmandades da Arquidiocese de Olinda e Recife. Patrocínio: Grupo Tiradentes 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Armando Cavalcanti)

Segunda-feira (14) – 9º Dia do Novenário

07h – Santa Missa

09h – Santa Missa

10h – Santa Missa

10h 30min – Santa Missa no Claustro do Convento

11h – Recitação do Santo Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Eucarística

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe. Francisco Damião da Silva, Pároco da Paróquia São Pedro Gonçalves (Madre de Deus)



Presidência da Celebração: Pe. Francisco Damião da Silva, Pároco da Paróquia São Pedro Gonçalves (Madre de Deus) 15h30 – Santa Missa no Claustro do Convento

Presidente da Novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm.

Pregador: Dom Gregório Paixão, OSB – Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Fortaleza-CE.

Tema: Peregrina conosco para aprendermos sempre mais que a Tua Esperança, Jesus Cristo, jamais nos decepciona.

Convidados: CRB e Ordens, Congregações e Institutos de Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Presidente da Novena: Frei Paulo Fernando de Moura, O. Carm. Pregador: Dom Gregório Paixão, OSB – Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Fortaleza-CE. Tema: Peregrina conosco para aprendermos sempre mais que a Tua Esperança, Jesus Cristo, jamais nos decepciona. Convidados: CRB e Ordens, Congregações e Institutos de Vida Religiosa Consagrada da Arquidiocese de Olinda e Recife. 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre João Carlos)

Terça-feira (15)/07 – Véspera solene

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no claustro do convento: 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 15:30h e 16:30h

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Sidiny Figueredo de Melo – Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, Cortes-PE



Presidência da Celebração: Pe Sidiny Figueredo de Melo – Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, Cortes-PE 17h – Liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O.Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

Reflexão: Ir. Marinalda Ferreira Augusto, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Consagrados ao Escapulário do Carmo.



Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O.Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL. Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo. Reflexão: Ir. Marinalda Ferreira Augusto, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus. Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Consagrados ao Escapulário do Carmo. 20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Neto Feitosa)

Quarta-feira (16) – Dia de Nossa Senhora do Carmo

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no claustro do convento: 5:30h, 6:30h, 7:30h, 8:30h, 9:30h, 10:30h, 11:30h,12:30h, 13:30h, 14:30h e 15:30.

Missas na Igreha da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h.

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.



10h – Missa solene na basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

