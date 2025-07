A- A+

igreja católica 329ª Festa do Carmo: fé e devoção marcam último dia de celebrações à padroeira do Recife No Santuário, as missas acontecem a cada hora, até as 15h

Era perto das 8h50 desta quarta-feira (16) quando a procissão de abertura indicou o início da próxima missa que marca o encerramento da 329ª Festa do Carmo, na basílica que leva o nome da santa padroeira do Recife, no bairro de Santo Antonio, na área central da cidade.

Emocionados, o reitor local, frei Cidmário Bezerra, e toda a equipe de liturgia da igreja cumprimentaram o público, indo em direção ao altar. Levando tochas e ao som de "Ave Maria", o religioso e a multidão estavam emocionados, chorarando. A música foi entoada pelo encontro de corais da basílica.

Frei Cidmário ficou emocionado | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Durante a celebração, os fiéis puderam refletir sobre o sacrifício de Cristo, o poder e importância da santa que apareceu no Monte Carmelo, em Israel, a São Simão Stock, em 1251, prometendo proteção a quem usasse o escapulário.

Aliás, a sacristia foi tomada por pessoas que, a fim de consagrar e impor o símbolo mariano, buscaram proteção e um pouco mais da presença de Jesus e da mãe.

“A minha emoção foi de gratidão à Nossa Senhora por percebermos que nós tivemos muitas bênçãos de Deus, aqui, durante esses dias, através da devoção à Nossa Senhora do Carmo, que é tão querida pelo povo do Recife. A minha emoção foi tão grande que eu não me contive e terminei chorando, mas foi de gratidão. A mensagem central foi de esperança. Estamos no ano do jubilar da esperança e é justamente Maria que abre o coração de Jesus para que possamos entrar sempre nessa esperança que não decepciona”, declarou ele.

O celebrante da missa solene das 10h, dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, contou, em entrevista à Folha de Pernambuco, sobre a emoção em participar dos festemos carmelitas, todos os anos.

Dom Josivaldo Bezerra | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Sendo padroeira do Recife, ela atrai todas as pessoas para participar, sobretudo, desse dia em que celebramos. A emoção é saber que ela é mãe de Jesus e intercede pelo povo pernambucano e recifenses. Então, é um dia muito especial para nós católicos, que celebramos a mãe de Jesus, que é invocada no Recife como a mãe do Monte Carmelo”, frisou ele.

“Para mim, vir à casa da mãe é uma conquista eterna. Meu coração se enche de alegria, a ponto que eu choro incessantemente. Quando olho para Nossa Senhora do Carmo, minhas esperanças se renovam. É como nascer de novo. É como reiniciar a vida”, detalhou Sandra Couto, que é advogada e tem 38 anos.

Devoção e fidelidade

A aposentada Cecília Reis, de 70 anos, santificou o item com água benta e assistiu à missa no santuário. Para ela, que não perde uma edição, esse momento é de grande valia para reavivar a fé e as esperanças.

“Venho agradecer a Nossa Senhora do Carmo e expressar o amor que eu sinto por ela. Também veio pedir pelos meus filhos. Quando chego aqui, eu fico sem palavras. A festa está linda e boa demais. Todos os anos eu estou aqui”, declarou ela, que trajava uma camisa amarela com a imagem da santa.

Comércio

Na área externa da igreja, diversos produtos ligados à Nossa Senhora do Carmo estão sendo comercializados. Nos estandes, o público encontra velas, calendários, escapulários, camisas e muitos outros itens.

Vendedor José Adriano | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

No estande de José Adriano, comerciante pela MB Representações de Artigos Religiosos, os preços vão de R$ 0,70 a R$ 80. Ele vende de escapulários, que são bastante adquiridos por devotos carmelitas, até imagens de silicone, que são resistentes à queda.

“A gente tem uma variedade de artigos religiosos. São imagens, escapulários, terços, entre outros itens. A mesa está repleta de produtos. O escapulário está custando R$4. Faz parte da tradição carmelita. Chaveiros custam R$ 10. Já os terços de cristal saem a R$ 20”, destacou o vendedor.

A aposentada Irene Valentim garantiu produtos em homenagem à santa padroeira do Recife | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A aposentada Irene Valentim, de 77 anos, não perdeu tempo e adquiriu terços e lenços com imagem da santa. Ela veio de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Vai consagrar os itens e levar para familiares.

“Vim a semana toda. Comprei terço e toalhas para as crianças. Agora, vou levar na igreja para o padre consagrar e eu vou levar para duas sobrinhas. Os preços são ótimos. Eu compro em vários lugares aqui. O terço que eu comprei custou R$ 12. Cada lencinho foi R$ 10. Os valores são iguais, todos os anos”, relembrou ela.

Programação

As missas na basílica acontecem desde às 4h, a cada hora, até as 15h. Já no Claustro do Convento, as celebrações começaram às 5h30 e também vão de hora em hora, até as 15h.

As missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo acontecem ainda às 10h e 12h. Às 16h30, será realizada a Missa Solene Campal, seguida da Procissão Luminosa, sob presidência de dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, arcebispo de Olinda e Recife.

Às 19h, acontece o show cultural, Pátio do Carmo, com o Padre Damião Silva. O encontro deve reunir milhares de pessoas no espaço público.

