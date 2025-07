A- A+

Fé Festa do Carmo: missa campal e procissão encerram 329ª festa da padroeira do Recife O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu os momentos nesta quarta-feira (16)

Milhares de fiéis se fizeram presentes no Pátio do Carmo, nesta quarta-feira (16), durante a missa campal e também na procissão luminosa, momentos que marcaram o encerramento da 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife.

Vestidos com ornamentos amarelos e com o escapulário da mãe do Monte Carmelo no pescoço, um sinal externo de devoção à Virgem Maria, os devotos aproveitaram a celebração para render suas homenagens e seus agradecimentos para a santa.

Ao longo do dia, foram realizadas 25 missas na Basílica do Carmo, Igreja da Ordem Terceira e Claustro do Convento. A solenidade final foi comanda pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, em missa campal no palco montado no Pátio do Carmo.

Dom Paulo Jackson presidiu a missa campal de encerramento da Festa de Nossa Senhora do Carmo - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Representação

Durante o momento da homilia, Dom Paulo refletiu sobre o amor dos católicos por Nossa Senhora e refletiu sobre importância da mãe de Deus, compreendida pela comunidade católica como alguém que intercede pela vida dos fiéis.

“Maria Santíssima é humana como nós, ela provém do mar salgado da humanidade, mas nela, por um milagre de grandioso de Deus, foi preservada de toda culpa, em vista dos méritos do seu filho Jesus Cristo”, iniciou.

“Ela é nuvem de água doce que faz chover, e irrigar a terra, molhar, adubar, matar a sede da humanidade. A palavra carmelo significa exatamente isso: vinha, pomar, uma pequena roça. E aquela nuvem que faz chover, faz com que o carmelo floresça, que é cada um de nós, que somos chamados a ser tomados por Deus”, explicou Dom Paulo Jackson.

329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Em seguida, ocorreu a tradicional procissão com a imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, percorrendo as principais avenidas do bairro de Santo Antônio. Neste ano, a novidade ficou por conta da procissão luminosa, inspirada na tradição de Fátima, em Portugal.

Gerações

Velas e lanternas iluminaram a caminhada com o andor, criando um mar de luzes durante o trajeto. Presente mais um ano na Festa de Nossa Senhora do Carmo, a pensionista Rosymare Cândida seguiu a procissão mesmo em baixo de chuva e agradeceu pelas graças alcançadas.

“Todo ano estou aqui, sou muito devota, estou muito contente por estar aqui, sinto muito emoção por Nossa Senhora do Carmo. Estou aqui nessa chuva de bençãos e é graça sobre graça. Eu fiz um pedido para ela, alcancei e vou conquistar mais”, afirmou Rosymare.

Rosymare Cândida, devota de Nossa Senhora do Carmo, faz questão de estar presente todos os anos - Foto: Ayrton Niño/Folha de Pernambuco

A devoção também é passada de geração em geração. A mãe Danúbia Ferreira levou a filha Maria de Fátima, de apenas dois anos, para o evento. A fiel revelou que é uma tradição que aprendeu com o seu falecido pai.

Danúbia Ferreira e Maria de Fátima, mãe e filha, vestiram amarelo para homenagear Nossa Senhora do Carmo - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Todos os anos estamos aqui celebrando Nossa Senhora do Carmo. Faz seis anos que o meu pai faleceu, ele era tão devoto que não faltava missa, todas as quintas-feiras estava aqui, então a gente continua com a mesma tradição”, disse emocionada.

