RELIGIOSIDADE 329ª Festa do Carmo: emoção em missa e igreja lotada no dia da padroeira do Recife; veja imagens Missas acontecem de hora em hora

Fiéis lotam a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no centro do Recife, na manhã desta quarta-feira (16), dia da santa padroeira da capital pernambucana, e quando se encerram as comemorações da 329ª Festa do Carmo.



A área externa da igreja também foi tomada pelo povo.

Ao som de ‘Ave Maria’, a procissão de abertura emocionou todos os fiéis que, com lágrimas no rosto, expressaram gratidão e devoção à padroeira do Recife.





As missas na basílica acontecem desde as 4h, a cada hora, até as 15h.





Já no Claustro do Convento, as celebrações começaram às 5h30 e também vão de hora em hora, até às 15h.



Festa do Carmo: programação do último dia



Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no Claustro do Convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h.

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

10h – Missa Solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo

16h30 - Missa Solene Campal

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo

19h30 – Show Cultural – Pátio do Carmo - Padre Damião Silva

21h - Show Cultural - Pátio do Carmo - Armando Cavalcanti



