A- A+

FÉ CATÓLICA 329ª Festa do Carmo: últimos preparativos para a festa da padroeira do Recife Comemorações serão iniciadas neste domingo (6)

O tempo abriu, a chuva deu uma trégua e os últimos preparativos indicam as expectativas para a 329ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, que se inicia neste domingo (6), na basílica que leva o nome da santa e está situada no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife. Nossa Senhora do Carmo é a padroeira da capital pernambucana.

>> Veja a história de Nossa Senhora do Carmo

Na manhã desta sexta-feira (4), os trabalhadores afinavam os últimos detalhes, montando as tendas na parte interna do terreno da igreja e organizando as bandeiras que serão hasteadas na abertura da festividade.

O tema adotado para este ano é “Mãe do Carmelo, portadora da esperança e Salvação que é Cristo”. O lema está em Romanos 12:12, que diz: “Alegrai-vos na esperança, perseverai na tribulação e persisti na oração”.

Quando a reportagem da Folha de Pernambuco chegou à Basílica do Carmo, avistou o frei Cidmario Bezerra, reitor do templo, auxiliando os trabalhadores na montagem das bandeiras. Ao terminar o serviço, ele não hesitou em contar as expectativas para 2025.

Reitor da basílica, Frei Cidmário Bezerra | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Primeiramente, estamos preparando a casa da padroeira para acolher aquele que chega a ela, porque quem se sente acolhido quer voltar outras vezes. É uma festa que demanda muito trabalho e organização. Graças a Deus que nós temos uma boa presença de leigos que ajudam. Hoje nós estamos organizando o espaço. Após as missas das 14h, nós fecharemos a basílica e só reabriremos no domingo, às 8h. Vamos limpar, decorar e ornamentar a igreja”, relatou.

Para Bezerra, ver a expressão de fé e devoção estampada no rosto das pessoas é o que faz a dedicação valer a pena. Os fiéis que chegam com o coração quebrantado e mostram o carinho e temor pela santa, como conta o líder, alcançam graças.

“O mais gratificante é isso, é ver a expressão da devoção das pessoas a Nossa Senhora do Carmo. Sobretudo, daqueles que vêm com lágrimas, rosas e com amor para, de fato, colocar o coração diante de Nossa Senhora”, complementou.

A aposentada Risaura Buarque, de 64 anos, sai San Martin, Zona Oeste do Recife, todos os anos agradecer a santa pela cura da filha, que descobriu, há 21 anos, ter escoliose.

Risaura vai todos os anos à festa | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Toda sexta-feira, à tarde, eu estou aqui, na missa do meio-dia. Às vezes, eu peço alguma coisa, como proteção e saúde, por exemplo. Minha filha teve escoliose muito séria, quando era pequena. Tinha 7 anos; se envergava toda. Eu cheguei aqui e fiz uma promessa para que ela ficasse boa. Minha filha fez uma cirurgia e ninguém diz, hoje, que ela tem escoliose. Tem 28 anos e está cheia de vida, graças a Deus e segundamente a ela”, contou.

Voluntária há mais de 30 anos e coordenadora da liturgia da festa, há quatro anos, a aposentada Manoelita Baracho, 68, participa todos os dias da Festa de Nossa Senhora do Carmo. Ela acredita que o momento de comunhão espiritual é uma cura para o mundo que ela considera como “perdido”.

Manoelita cuida da liturgia | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“São anos de vida Carmelita, em todos esses anos de trabalho, com muito amor e confiança. É muita presença de fé, força e confiança, tanto em Jesus como em Nossa Senhora. A cada dia, estamos mais necessitados de Deus. As pessoas o procuram ainda mais nesta época, onde estão fragilizadas e o mundo está perdido. O que a gente mais vê é desgraça, é falta de amor e falta de consideração. Elas vêm em busca de fé em Jesus e na intercessora. Se alguém quiser chegar ao filho, terá que passar pela mãe. Pelo menos, era assim nos tempos anteriores e a gente quer resgatar isso, o passado e muita coisa que se perdeu. Muita gente vem, e se entrega mesmo, em busca de uma vida melhor. Enquanto há vida, há esperança”, pontuou a fiel.

Programação

A festa deste ano contará com a celebração de mais de 100 missas na Basílica e no Claustro do Convento. Além disso, uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. Entre as atrações, estão nomes como Petrúcio Amorim, Padre João Carlos e Padre Damião Silva.

Horários das missas

No domingo (6), as celebrações eucarísticas acontecerão exclusivamente na Basílica do Carmo, com quatro missas programadas para as 8h, 10h, 12h e 15h.

Entre os dias 7 e 11 de julho, também na basílica, serão celebradas cinco missas diárias, às 7h, 9h, 10h, 12h e 15h.

Além disso, os fiéis poderão participar diariamente da Recitação do Santo Terço, às 11h, e da Hora Santa Eucarística, às 14h. As novenas acontecerão sempre às 18h.

A partir do dia 12 de julho, as celebrações passam a ocorrer também no Claustro do Convento, nos seguintes horários: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30.

Na terça-feira, 15 de julho, Véspera Solene, as missas na basílica serão celebradas de hora em hora: às 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

Às 17h, ocorre a cerimônia de liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.



Já às 18h, durante a Véspera Solene em honra à Santíssima Virgem do Maria do Monte Carmelo, será apresentado o novo manto da imagem de Nossa Senhora do Carmo Peregrina, que sairá em procissão no dia seguinte, 16, dia da santa, às 16h30

Programação cultural

Uma programação cultural diversificada está prevista para os 11 dias de celebração. As apresentações acontecem diariamente, a partir das 20h, no palco instalado no Pátio do Carmo, em frente à basílica.

Entre as atrações, Petrúcio Amorim, Padre João Carlos, Padre Damião Silva, Banda Santropê, Carta de Baralho, Dudu do Acordeon, Forró Chicote, Los Cubanos, Forró Zé Amarok, DJ Roony, Armando Cavalcanti e Padre Neto Feitosa.

E o trânsito, como fica?

A fim de promover a segurança viária durante os festejos de Nossa Senhora do Carmo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito que foi iniciado na última terça-feira (1º) e vai até 16 de julho para a Festa do Carmo.

O corredor principal da Avenida Dantas Barreto está bloqueado para a estruturas do palco e do parque de eventos.



A via local da avenida estará com tráfego aberto, com as vagas de estacionamentos mantidas em toda sua extensão.

Os condutores que seguem pela Rua do Imperador não poderão convergir à direita na Avenida Nossa Senhora do Carmo durante o período do evento.

No dia 16, às 16h30, os fiéis sairão em procissão pelas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto.

A CTTU alerta que é essencial que os condutores observem a sinalização de proibição de estacionamento. A orientação é para que os condutores usem transportes coletivos, aplicativos ou táxis. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar os agentes de trânsito no local, ou acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é 24h no número 0800.081.1078.

Veja também