33º Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto celebra a tradição e resistência cultural

A- A+

O 33º Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco será realizado entre os dias 2 e 4 de março de 2025, durante o Carnaval. O evento, que faz parte do calendário oficial das festividades em Olinda, Aliança e no estado de Pernambuco, reunirá mais de cem grupos de Maracatu de Baque Solto, com cerca de 15 mil brincantes.

A programação tem início no domingo (2) no Pátio da Cultura, em Aliança, a partir das 17h. Na segunda-feira (3), as apresentações ocorrem na Ilumiara Zumbi, na Cidade Tabajara, em Olinda, a partir das 11h. Já na terça-feira (4), o encerramento será no Terreiro Lêda Alves, sede da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, também em Aliança, a partir das 8h.

Encontro

Criado em 1990 por Mestre Salustiano, o Encontro Estadual nasceu como uma resposta ao risco de desaparecimento do Maracatu de Baque Solto. Até a década de 1980, os grupos enfrentavam conflitos internos e o número de brincantes diminuía. Para preservar a tradição, Mestre Salu fundou a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco (AMBS-PE) e organizou o primeiro evento, investindo recursos próprios para garantir a participação dos grupos.

Com o passar dos anos, o Encontro se consolidou como um dos mais importantes do país para a valorização da cultura popular. Atualmente, recebe representantes de 22 municípios das regiões da Mata Norte, Mata Sul, Agreste Setentrional e Região Metropolitana do Recife.

Apresentações

Nesta edição, serão homenageados folgazões que participaram de todas as edições do evento: Eliane do Leão da Fronteira de Itambé, Lurdinha do Leão Formoso de Nazaré da Mata, Nice do Estrela de Ouro de Condado, Paulo Barbeiro do Leão de Ouro de Condado, Bio Porfírio do Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e Seu Nezinho do Pavão Dourado de Chã de Alegria.

As apresentações seguem a tradição dos Maracatus de Baque Solto, com Mestres entoando loas ao som das orquestras de sopro e percussão, enquanto os brincantes realizam manobras no terreiro. Entre os grupos participantes, destacam-se o Maracatu Cambindinha de Araçoiaba, fundado em 1914 e considerado o mais antigo em atividade, e o Maracatu Sonho de Criança, de Nazaré da Mata, o mais recente.

Serviço

33º Encontro Estadual dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco

Domingo (02/03) – Pátio da Cultura, Aliança – a partir das 17h

Segunda-feira (03/03) – Ilumiara Zumbi, Cidade Tabajara, Olinda – a partir das 11h

Terça-feira (04/03) – Terreiro Lêda Alves, Aliança – a partir das 8h

Veja também