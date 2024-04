367ª Festa da Pitomba de Jaboatão começa nesta terça-feira (9); confira a programação

A- A+

A 367ª edição da tradicional Festa da Pitomba de Jaboatão dos Guararapes começa nesta terça-feira (9) e se estende até o próximo domingo (14).



Mais de 30 atrações musicais estão programadas para a edição, que contará com dois palcos: o Principal, situado no Monte dos Guararapes, e o Housemix, localizado na Praça do Viaduto Geraldo Melo, conhecido como Pecom, debaixo do Viaduto Geraldo Melo, em Prazeres.



Monte dos Guararapes

Nesta terça (9), no Monte dos Guararapes, a festa começa às 18h com apresentações de Alessandra Vieira (Xuxinha), Emerson 7K, Telmo Santiago, MC Japão, Noara Marques, DJ Pierre e Priscila Senna encerrando a noite.

Na quarta-feira (10), as atrações são Jeanny Cris, Gustavo Oliveira, Pikape de Luxo, Cesar Pakerinha, MC Troinha, Valquiria Santana, Tayara Andreza e Os Neiffs.



Já na noite da quinta-feira (11), a festa é animada por Rafa Pesadão, Samba que Eu Gosto, Sambagagem, Taciele Santos, Conde, Deb Lima e Dilsinho.



Para a noite da sexta-feira (12), estão programadas apresentações de Monike Carvalho, Adrielle Matias, Luany Vital, Condinho, Forró do Loirão, Lekinho Campos e Solange Almeida.



No sábado (13), MC Tocha abre a festa, seguido por Os Moreninhos, A Barca Maluka, Forró de Balançar, Banda Kitara, MC Elvis e Forró do Muído.



Fechando a programação, no domingo (14), último dia de festa, o encerramento fica por conta de Marcelo Pernambucano, Xande Estilizado, Allan Carlos, Wallace Sales, Rogério Som, Banda Sedutora e Raphaela Santos.



Housemix

O Polo Housemix, situado em Prazeres, tem apresentações entre sexta-feira (12) e domingo (14), também a partir das 18h, com shows de bandas locais e regionais de diversos estilos, como hip-hop e rock.



“A Festa da Pitomba proporciona momentos de diversão para os moradores, mas também movimenta a economia local e fortalece o turismo na região. É um evento que reúne famílias e promove a união entre os jaboatonenses. Estamos empenhados em tornar esta edição uma celebração memorável para todos”, afirmou o prefeito Mano Medeiros.

Veja também

América do Sul MP da Colômbia chama a juízo ex-presidente Uribe por manipulação de testemunhas