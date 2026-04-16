378 anos do Exército Brasileiro: solenidade no CMNE celebra história da força nacional
Autoridades civis e militares foram condecoradas no evento
Já se passaram 378 anos da Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. O confronto, durante a resistência à ocupação holandesa no Brasil, deu origem ao Exército Brasileiro. A solenidade que comemorou a idade nova da força nacional começou por volta das 9h desta quinta-feira (16), na sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.
A ocasião reuniu diversas autoridades civis e militares, bem como veteranos da força terrestre e os respectivos familiares. O general Francisco Carlos Machado e Silva comandou a cerimônia pela primeira vez como comandante militar do Nordeste. Ele assumiu o posto em 9 de dezembro de 2025.
Cerimônia
No início da programação, aconteceu o desfile da Tropa do CMNE, ao som da ‘Canção do Expedicionário’. Em tom de reverência, o grupo prestou honras militares ao general Carlos Machado. Logo após, todos cantaram a ‘Canção do Exército’.
Reconhecimento
A chegada da Bandeira do Brasil ao Pátio Heróis de Guararapes abriu a entrega de condecorações. Diversos representantes foram agraciadas com as Medalhas Ordem do Mérito Militar e Exército Brasileiro. A lista completa com os nomes está no final do texto.
Após a entrega, o comandante militar do Nordeste leu um texto referente ao Dia do Exército, que relembrou a Batalha dos Guararapes.
“Foi aqui que homens de diferentes origens atuaram em defesa de um objetivo comum. A experiência daqueles combates ultrapassou o campo militar, ganhando-se uma consciência coletiva baseada na coragem e na cooperação”, falou.
- Comemoração dos 378 anos do exército Brasileiro. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
Exército nasceu em Pernambuco
Na sequência, veio o desfile de veteranos do Exército Brasileiro, encerrando a programação. Em entrevista, Carlos Machado reconheceu a importância que o EB tem para enfrentar momentos difíceis na história do Brasil, seja através de confronto direto ou no auxílio durante calamidades públicas, como enchentes, por exemplo.
“Comemorar o Dia do Exército em terras pernambucanas representa muito. A gente considera que o Exército nasceu aqui, a partir da Insurreição Pernambucana e da Batalha dos Guararapes. O EB é serviço e prontidão”, declarou o general.
“É prazeroso fazer uma cerimônia como essa, vibrante, com a Tropa do CMNE, onde nós estamos a poucos quilômetros do Monta dos Guararapes. É motivo de orgulho, satisfação e alegria renovada, particularmente em função da missão em que o EB exerce aqui em Pernambuco”, salientou ainda.
Autoridades condecoradas
-Medalha Ordem do Mérito Militar
- Pedro Ivo Viana Moura (Presidente do Conselho de Administração do Grupo Moura);
- Cel. Wellington Júnior Matheus Pires;
- Cel. Vieira;
- Cel. Custódio;
- Vice-almirante Jorge José Moraes Ruff;
- Cel. Franklin Bezerra Santos;
- Cel. PTTC Rebelo;
- Cel. Márcio Gomes Azevedo;
- 2º tenente Ozios;
- 1º tenente Cláudio;
- Major Crishnamurti;
- Subtenente Flávio;
- Subtenente Lima;
- Subtenente Fláuber;
- Subtenente Márcio;
- Subtenente Cavalcante;
- 2º sargento Renan Ramos;
- 2º sargento Eliankim;
- 1º sargento Vagner;
- 1º sargento Brasileiro.
-Medalha Exército Brasileiro
- Tadeu Henrique Pimentel Calheiros (vereador do Recife);
- Major Uriel;
- Subtenente Israel;
- Luiz Carlos dos Santos.
Leia também
• Comando Militar do Nordeste comemora 378 anos do Exército Brasileiro com solenidade no Recife
• Semana do Exército terá programação no mês de abril
• Governo de Pernambuco e CMNE assinam convênio para revitalização do Parque dos Guararapes
Descrição das medalhas
Criada em 1934, a Medalha Ordem do Mérito Militar tem formato de cruz de aviz, com quatro braços iguais. É destinada aos militares militares da Marinha e Aeronáutica, membros das forças auxiliares, civis e estrangeiras que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se destacado no exercício da profissão.
A Medalha Exército Brasileiro foi criada em 2016 e foi destinada a personalidades brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares Brasileiras, bem como suas organizações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.