DIA DO EXÉRCITO

378 anos do Exército Brasileiro: solenidade no CMNE celebra história da força nacional

Autoridades civis e militares foram condecoradas no evento

Comemoração dos 378 anos do exército BrasileiroComemoração dos 378 anos do exército Brasileiro - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Já se passaram 378 anos da Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. O confronto, durante a resistência à ocupação holandesa no Brasil, deu origem ao Exército Brasileiro. A solenidade que comemorou a idade nova da força nacional começou por volta das 9h desta quinta-feira (16), na sede do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

A ocasião reuniu diversas autoridades civis e militares, bem como veteranos da força terrestre e os respectivos familiares. O general Francisco Carlos Machado e Silva comandou a cerimônia pela primeira vez como comandante militar do Nordeste. Ele assumiu o posto em 9 de dezembro de 2025.

Cerimônia
No início da programação, aconteceu o desfile da Tropa do CMNE, ao som da ‘Canção do Expedicionário’. Em tom de reverência, o grupo prestou honras militares ao general Carlos Machado. Logo após, todos cantaram a ‘Canção do Exército’.

Reconhecimento
A chegada da Bandeira do Brasil ao Pátio Heróis de Guararapes abriu a entrega de condecorações. Diversos representantes foram agraciadas com as Medalhas Ordem do Mérito Militar e Exército Brasileiro. A lista completa com os nomes está no final do texto.

Após a entrega, o comandante militar do Nordeste leu um texto referente ao Dia do Exército, que relembrou a Batalha dos Guararapes.

“Foi aqui que homens de diferentes origens atuaram em defesa de um objetivo comum. A experiência daqueles combates ultrapassou o campo militar, ganhando-se uma consciência coletiva baseada na coragem e na cooperação”, falou.

 

  Comemoração dos 378 anos do exército Brasileiro. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco
Exército nasceu em Pernambuco
Na sequência, veio o desfile de veteranos do Exército Brasileiro, encerrando a programação. Em entrevista, Carlos Machado reconheceu a importância que o EB tem para enfrentar momentos difíceis na história do Brasil, seja através de confronto direto ou no auxílio durante calamidades públicas, como enchentes, por exemplo.

 

Comemoração dos 378 anos do exército Brasileiro. Na Imagem: Comandante Francisco Carlos Machado SilvaComemoração dos 378 anos do exército Brasileiro. Na Imagem: Comandante Francisco Carlos Machado Silva. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Comemorar o Dia do Exército em terras pernambucanas representa muito. A gente considera que o Exército nasceu aqui, a partir da Insurreição Pernambucana e da Batalha dos Guararapes. O EB é serviço e prontidão”, declarou o general.

“É prazeroso fazer uma cerimônia como essa, vibrante, com a Tropa do CMNE, onde nós estamos a poucos quilômetros do Monta dos Guararapes. É motivo de orgulho, satisfação e alegria renovada, particularmente em função da missão em que o EB exerce aqui em Pernambuco”, salientou ainda.

Autoridades condecoradas
-Medalha Ordem do Mérito Militar
- Pedro Ivo Viana Moura (Presidente do Conselho de Administração do Grupo Moura);
- Cel. Wellington Júnior Matheus Pires;
- Cel. Vieira;
- Cel. Custódio;
- Vice-almirante Jorge José Moraes Ruff;
- Cel. Franklin Bezerra Santos;
- Cel. PTTC Rebelo;
- Cel. Márcio Gomes Azevedo;
- 2º tenente Ozios;
- 1º tenente Cláudio;
- Major Crishnamurti;
- Subtenente Flávio;
- Subtenente Lima;
- Subtenente Fláuber;
- Subtenente Márcio;
- Subtenente Cavalcante;
- 2º sargento Renan Ramos;
- 2º sargento Eliankim;
- 1º sargento Vagner;
- 1º sargento Brasileiro.

-Medalha Exército Brasileiro
- Tadeu Henrique Pimentel Calheiros (vereador do Recife);
- Major Uriel;
- Subtenente Israel;
- Luiz Carlos dos Santos.

 

Leia também

• Comando Militar do Nordeste comemora 378 anos do Exército Brasileiro com solenidade no Recife

• Semana do Exército terá programação no mês de abril

• Governo de Pernambuco e CMNE assinam convênio para revitalização do Parque dos Guararapes

Descrição das medalhas
Criada em 1934, a Medalha Ordem do Mérito Militar tem formato de cruz de aviz, com quatro braços iguais. É ﻿destinada aos militares militares da Marinha e Aeronáutica, membros das forças auxiliares, civis e estrangeiras que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se destacado no exercício da profissão.

A Medalha Exército Brasileiro foi criada em 2016 e foi destinada a personalidades brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares Brasileiras, bem como suas organizações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

