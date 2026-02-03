A- A+

CARNAVAL Carnaval 2026: Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda anuncia homenageados e novidades Nesta edição, a Mulher da Sombrinha, do município de Catende, chega às ladeiras de Olinda para reviver um antigo romance com o Homem da Meia-Noite

Um dos personagens mais importantes do Carnaval de Pernambuco, o mestre Silvio Botelho apresentou nesta terça-feira (3), na sede do Instituto Gilberto Giba Sobral, os detalhes do 37º Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda.

Neste ano, uma das manifestações mais aguardadas da Festa de Momo ocorrerá no dia 17 de fevereiro, com quase 100 bonecos, e promete reunir milhares de bricantes nas ruas e ladeiras da Marim dos Caetés.

O encontro desta terça-feira contou com a participação da secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda, Marília Banholzer, do secretário executivo de Cultura da cidade, Alexandre Miranda, e de Yago Cavalcante e Brenda Pontes, Mister e Miss Pernambuco 2026.

Na ocasião, foram anunciados os três homenageados da edição deste ano: o ex-superintendente do Iphan e defensor da cultura, Gilberto Giba Sobral (in memoriam), falecido em dezembro de 2024; Pai Jorge de Bessen, coordenador geral do Águas de Oxalá; e a Mulher da Sombrinha, boneca gigante do município de Catende, Mata Sul de Pernambuco.

"O nosso Carnaval está praticamente baseado em pessoas daqui. Este desfile é de máxima importância, pois neste 37º encontro vamos homenagear três figuras: o pai Jorge, no quesito de ancestralidade; a Mulher de Sombrinha, um personagem fictício de Catende; e principalmente uma homenagem póstuma especial ao senhor Gilberto Sobral, defensor da cultura e do patrimônio olindense", destacou Mestre Silvio Botelho.

Legado de Giba Sobral

O boneco gigante em homenagem a Gilberto Giba Sobral é uma das novidades deste ano. Jornalista e professor, faleceu aos 57 anos.

Como superintendente do Iphan-PE, liderou a conservação de bens culturais, incluindo o início das restaurações da Matriz de Santo Antônio, no Centro do Recife, que foi entregue no último mês, e do Mosteiro de São Bento, em Olinda.

Com apoio da Prefeitura de Olinda, o Instituto Gilberto Giba Sobral foi inaugurado no ano passado pelo jornalista Álvaro Lopes, viúvo do homenageado, reconhecido como um grande defensor da cultura popular pernambucana.

Álvaro Lopes, viúvo de Giba Sobral, realiza discurso durante a coletiva de imprensa. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O instituto foi criado com o objetivo de preservar o seu legado e promover ações culturais e educativas no município de Olinda. A sede fica localizada na rua de São Bento, no bairro do Varadouro, em Olinda.

Um antigo romance

A edição deste ano estabelecerá uma conexão simbólica com o Homem da Meia-Noite ao homenagear a Mulher da Sombrinha, o seu novo amor.

Com a chegada dela, o cortejo presenteia os foliões com uma história de romance entre os dois ocorrido antes do Calunga se casar com a Mulher do Dia.

Tradicionalmente, na Mata Sul do estado, a Mulher da Sombrinha, caracterizada por uma beleza ilustre e por sua determinação, sai de um cemitério local e ganha as ruas de Catende, arrastando vários foliões. Foto: Divulgação

A catendense, por sua vez, chega à Olinda na próxima terça-feira (10) disposta a reviver um amor proibido com o maior ícone do Carnaval de Olinda, o Homem da Meia-Noite.

"Este desfile é um encontro importantíssimo para a cultura do estado de Pernambuco e para o município de Olinda. Nesse sentido, estamos organizando nossas equipes técnicas no que se refere a trânsito, mobilidade, controle urbano e saúde, para que as festas e esse encontro que acontece na Terça-feira de Carnaval sejam inesquecíveis para todos os foliões", destacou o secretário executivo de Cultura, Patrimônio e Turismo de Olinda, Alexandre Miranda.

Veja também