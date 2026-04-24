A- A+

Identidade Batalha de Tejucupapo completa 380 anos com protagonismo e representatividade feminina A 33ª edição do Teatro Batalha das Heroínas de Tejucupapo será representada no domingo (26), em Goiana

Há aproximadamente 380 anos, no vilarejo de Tejucupapo, em Goiana, município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, um grupo de mulheres assumiu o protagonismo do próprio destino. Ainda que seus nomes reais não tenham atravessado o tempo, o sentido de pertencimento local e de resistência feminina continuam intactos na Terra dos Caboclinhos.

Diferente do que é observado durante a época do Brasil Holandês (1630 - 1654), recorte histórico dos mais ricos em documentação do período colonial brasileiro, a Batalha de Tejucupapo é um episódio que carece de maiores registros históricos.

Poucos são os relatos que permaneceram ao longo da história, como o do frei Manuel Calado, cronista que deixou alguns escritos à época dos acontecimentos e que são considerados um dos mais importantes sobre o período na opinião de alguns historiadores.

Mas essa precariedade não teria sido resultado da falta de evidências ou elementos de estudo, como destacaram Marciano Silva e Allene Lage no artigo “Histórias negadas e memórias esquecidas das heroínas de Tejucupapo”. Isso é fruto do "processo de (in)visibilização feminina”.

Como recorda o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco e especialista no período colonial brasileiro, Rômulo Xavier, a história é escrita a partir da ótica "dos vencedores", muitas vezes homens, brancos e de classes privilegiadas. Partindo desse ponto, o historiador não descarta a possibilidade que eles tenham "reescrito" os fatos para inverter os papéis.

Desta forma, diferente do que é apresentado pela tradição oral de Tejucupapo, nos relatos dos cronistas as mulheres aparecem longe do protagonismo, assumindo um papel de coadjuvante, de "colaboradoras". Fugindo da versão das mulheres corajosas que se envolveram na defesa do local em que viviam, utilizando-se dos poucos recursos existentes, como paus, pedras, chuços e água quente com pimenta.

Representatividade

Buscando compreender além das disputas desses relatos, o professor Rômulo Xavier enxerga a Batalha de Tejucupapo como uma narrativa fundamental de resistência e identidade local.

“Chega como um mito local, que tem a sua importância, porque o mito, no seu sentido, não é uma mentira, é uma oposição ao logos (conceito filosófico grego focado na ordem natural). O mito tem uma fundamentação social de identidade local. Goiana passa a ter uma identidade a partir de Tejucupapo, é um instrumento da identidade local”, avaliou o historiador.

Compreendendo a função social que há na rememoração do episódio, o especialista no período holandês reflete sobre o papel representativo da narrativa das heroínas do povo de Goiana.

“A gente traz essa discussão para a questão da representatividade em que as mulheres lutam contra assédio moral, sexual, companheiros agressivos, então todos os dias elas têm uma Batalha de Tejucupapo para enfrentar. É uma representação, assim como Zumbi representa a luta do povo afro-brasileiro contra o preconceito, discriminações, demais violências e a falta de acesso a uma série de coisas que os brancos possuem”, disse o historiador Rômulo Xavier.

Representação

Em 1993, a auxiliar de enfermagem Luzia da Silva resolveu transformar esse legado em espetáculo e escreveu o roteiro baseado em alguns textos e na tradição oral. A apresentação é realizada a céu aberto e se tornou referência da cultura popular e patrimônio da história local.

Chegando em sua 33ª edição do Teatro Batalha das Heroínas de Tejucupapo, a peça será encenada nesta sexta-feira (24), em apresentação dedicada à rede municipal e estadual de ensino. No domingo (26), o público em geral poderá prestigiar o espetáculo. Ambas encenações acontecem a partir das 14h.

As apresentações movimentam a economia local além de contribuir para o fortalecimento do turismo no município - Foto: Divulgação

O coordenador geral do teatro, Dhyogo Rodrigues, falou sobre a apresentação de 2026 e detalhou algumas das novidades que poderão ser conferidas pelo público,

“Estamos preparando uma edição ainda mais potente, que une tradição e inovação cênica, sempre com forte participação de moradores e mulheres da comunidade local, que se tornam atores e atrizes por um dia, reforçando o caráter comunitário e coletivo da montagem. O Teatro Batalha das Heroínas não é só um espetáculo, é a história viva de Tejucupapo, e queremos que cada espectador saia daqui sentindo o orgulho e a força desse legado”

Além do valor cultural e educativo, o evento movimenta a economia local e contribui para o fortalecimento do turismo em Goiana. A programação da 33ª Festa das Heroínas de Tejucupapo, realizada de 21 a 27 de abril, na Praça Maria Camarão, inclui shows, concursos, caminhadas temáticas e atividades voltadas à valorização das tradições populares, ampliando o impacto social e econômico da iniciativa.



Veja também