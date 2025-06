A- A+

São João Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas define 12 finalistas da edição do São João 2025 Final da competição deve agitar o final de semana junino no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife

Após 5 dias de eliminatórias e muitas apresentações, os 12 finalistas do 39º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas foram divulgados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

As escolhidas foram as quadrilhas Evolução, Portal do Sertão, Traque, Lumiar, Raio de Sol, Dona Matuta, Junina Tradição, Raízes do Pinho, Flor do Caruá, Zé Matuto, Zabumba e Origem Nordestina.

A disputa final da competição acontece no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, durante este final de semana, nos dias 21 e 22 de junho.

O resultado final deve ser divulgado após as apresentações deste domingo (22). As 12 equipes finalistas receberão prêmios no valor de R$ 4,2 mil. Os cinco grupos vencedores receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Também ganharão prêmios no valor de R$ 750 os profissionais de destaque nas categorias: Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Serviço

39º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas



Datas: 21 e 22 de junho

Local: Sítio Trindade

Confira a programação:

Dia 21

19h10 - Evolução

19h50 - Portão do Sertão

20h30 - Traque

21h10 - Lumiar

21h50 - Raio de Sol

22h30 - Dona Matuta

Dia 22

19h10 - Junina Tradição

19h50 - Raízes do Pinho

20h30 - Flor do Caruá

21h10 - Zé Matuto

21h50 - Zabumba

22h30 - Origem Nordestina

Confira mais sobre os finalistas do concurso:

Quadrilha Junina Evolução

Tema: Cafezal Evolução

Com coreografias vibrantes e um enredo emocionante, a Evolução conta a história do Café em nosso país.

Quadrilha Junina Portal do Sertão

Tema: Vento e Poeira

No ventre seco da caatinga, onde o sol abrasa, a terra e o vento sussurram segredos, nasce a lenda de Bento Vaqueiro. É essa história que a Portal do Sertão vem contar, entre feitiços e premonições, certezas e desavenças.

Quadrilha Junina Traque

Tema: Domésticas

A Traque traz um contundente grito de clamor por aqueles que mais sofrem com as injustiças da vida, relembrando a história do menino Miguel.

Quadrilha Junina Lumiar

Tema: O Casório do Curió

Cordélia, uma apaixonada por literatura de cordel e narrativas populares, apresenta-se ao público cantando e contando suas histórias.

Quadrilha Junina Raio de Sol

Tema: Ô de dentro, ô de fora: um reisado a São João

A Raio de Sol reverencia as alegrias, forças e raízes da nossa cultura popular nordestina, mesclando alavantú com as retiradas do Reisado.

Quadrilha Junina Dona Matuta

Tema: Gente é para brilhar, não morrer de fome

Espetáculo inspirado na vida do povo sertanejo e nas histórias de imigrantes expulsos de suas terras pela seca e pela fome.

Quadrilha Junina Tradição

Tema: Quem come do fruto proibido, expulso será de algum paraíso

Muitos são os paraísos. E todo mundo tem algum para chamar de seu. Mas todo mundo dá conta de resistir às tentações?

Quadrilha Junina Raízes do Pinho

Tema: Dos flertes ao casório: a peleja de Severino

Uma homenagem ao amor, à coragem e às nossas raízes culturais.

Quadrilha Junina Flor do Caruá



Tema: Livre inspiração em “Uma mulher vestida de Sol”

Entre fitas e lanças, flautas e sanfonas, a Flor do Caruá apresenta um cenário em que o Sol ilumina tanto os desafios quanto a coragem dos que enfrentam a injustiça.

Quadrilha Junina Zé Matuto

Tema: Terra Farta

Tendo como cenário a fazenda de Zé Matuto, o espetáculo celebra o direito do homem do campo de semear e colher.

Quadrilha Junina Zabumba

Tema: Promissão

Numa jornada de fé e transformação, um grupo de devotos se une para pagar suas promessas e celebrar a figura de São Severino dos Ramos.

Quadrilha Origem Nordestina

Tema: Gonzaguiana

Rendendo uma vibrante homenagem ao legado de Luiz Gonzaga, com música, humor e emoção, a Origem Nordestina mergulha no sertão nordestino para contar uma história de encontros, desejos e descobertas.



