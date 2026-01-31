A- A+

Carnaval Corrida do Galo: terceira edição movimenta o Centro do Recife neste domingo (1º) Prova é considerada uma prévia do desfile do maior bloco carnavalesco do mundo e deve reunir 20 mil pessoas na Avenida Guararapes

Mantendo a tradição de unir Carnaval e esporte, o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do mundo, realiza, neste domingo (1º), a 3ª edição da Corrida do Galo, na Avenida Guararapes, no Centro do Recife.

Considerada uma grande prévia do desfile oficial, que será no Sábado de Zé Pereira (14), a prova deve reunir cerca de 20 mil pessoas, entre corredores e público em geral, segundo a organização.

De acordo com o diretor de marketing do Galo da Madrugada e organizador do evento, Guilherme Menezes, o número de inscritos gira em torno de 6 mil atletas.

“A Corrida do Galo veio como a realização de um grande sonho que tínhamos de antecipar um pouco essa folia e, ao mesmo tempo, contemplar aquelas pessoas que, vez ou outra, víamos correndo na rua enquanto a gente montava as estruturas para o desfile”.

Na estreia do evento, em 2024, cerca de dois mil corredores participaram da prova. Em 2025, o número dobrou, alcançando quatro mil inscritos e foi a primeira edição a contemplar a inscrição de pessoas com deficiência (PCDs). A expectativa para este ano é de novo crescimento.

Após a competição, os três primeiros colocados das provas de 5 km e 10 km receberão troféus. Na categoria de 10 km, também haverá premiação em dinheiro: R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro.

Encerrada a premiação, a Avenida Guararapes será tomada por um grande show de frevo, comandado pelo Maestro Forró e convidados surpresa.

“Ninguém vai embora, será mais uma grande confraternização, como nos dois primeiros anos, a grande prévia do Galo”, destaca Menezes.

Fantasias premiadas

Assim como nas edições anteriores, o evento vai premiar as melhores fantasias dos corredores e foliões. Na categoria individual, o vencedor receberá troféu, duas camisas oficiais do Galo da Madrugada e dois acessos ao Camarote Polo do Galo ou a um trio elétrico no desfile do bloco.

O segundo colocado será premiado com troféu, duas camisas oficiais e R$ 500, enquanto o terceiro receberá troféu, duas camisas e R$ 250.

Já na categoria fantasia em grupo, com até seis participantes, os vencedores ganharão camisas oficiais do bloco, acesso ao Camarote Polo do Galo ou a um trio elétrico no desfile, além de R$ 1 mil.

Percurso e horários

O percurso da prova terá uma pequena alteração em relação aos anos anteriores. Os atletas dos 10 km não passarão mais pelo trecho final da Avenida Sul, desviando pelo bairro do Cabanga até o início da Via Mangue, nas proximidades do Shopping Riomar.

Os horários de largada também foram alterados: 5h25 para atletas PCDs, 5h30 para a prova de 10 km e 5h40 para a de 5 km.

Inclusão e acessibilidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Corrida do Galo contará com a participação de pessoas com deficiência. Para isso, foi montada uma estrutura específica de atendimento. Além da largada antecipada, os atletas terão suporte com audiodescrição e intérprete de Libras durante todo o evento.

“Essas ações reforçam e reafirmam o nosso compromisso em tornar o Galo e todos os seus eventos cada vez mais acessíveis a todas as pessoas”, finaliza Guilherme Menezes.

Serviço - 3ª Corrida do Galo

Data: 1º de fevereiro de 2026 (domingo)

Local: Avenida Guararapes (próximo aos Correios)

Largadas: 5h25 (PCDs), 5h30 (10 km) e 5h40 (5 km)

Encerramento com trio elétrico, Maestro Forró e convidados surpresa



