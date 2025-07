A- A+

Bazar Solidário 3ª edição do Bazar Solidário Oásis de Dan segue até o domingo (20), no Shopping Tacaruna Todo o valor arrecadado com a venda do bazar será integralmente revertido para sustentar e expandir as atividades realizadas pela associação

Até o domingo (20), acontece no Shopping Tacaruna a 3ª edição do Bazar Solidário Oásis de Dan. Com cerca de 4 mil peças novas e seminovas de marcas renomadas, entre roupas, sapatos, bolsas e acessórios, para o público feminino, masculino e infantil, o bazar acontece durante o horário de funcionamento do mall, no segundo pavimento, próximo à Praça de Eventos.

Os preços dos produtos variam de R$ 20 a R$ 2 mil. A forma de pagamento é através de cartão de crédito e débito, dinheiro em espécie e PIX.

“Todos os produtos passaram por um processo de triagem rigoroso. Também temos produtos institucionais, como camisetas, garrafas térmicas e canecas”, afirma a gestora do bazarr, Patrícia Barbosa.

Bazar Solidário

Todo o valor arrecadado com a venda do bazar será integralmente revertido para sustentar e expandir as atividades realizadas pela associação, como reforço escolar, educação musical e assistência social junto às crianças e famílias assistidas, além da ampliação da nova sede.



Oásis de Dan

A Associação Espírita Oásis de Dan, localizada em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2022 na transformação social de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

O nome é inspirado na história do apóstolo Paulo de Tarso, representando um momento de transformação na vida dos assistidos, como um verdadeiro “oásis” de renovação, aprendizado e espiritualidade.

Os preços dos produtos variam de R$ 20 a R$ 2 mil. Foto: Sophia Aires.

A associação desenvolve ações contínuas e gratuitas nas áreas de educação, música, saúde, cultura e assistência social. Foto: Divulgação.

Ações sociais

A entidade desenvolve ações contínuas e gratuitas nas áreas de educação, música, saúde, cultura e assistência social, promovendo o ser humano em sua integralidade física, mental e espiritual, atendendo diretamente às crianças da comunidade de Porta Larga e cerca de 60 pessoas de suas famílias, por meio de um conjunto de atividades.

Desde 2024, a ONG também passou a assistir, quinzenalmente, cerca de 100 pessoas em situação de rua, através de caravana de voluntários, para a distribuição de alimentos.

