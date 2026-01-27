A- A+

Carnaval 3ª edição do Bloco Espaço Vida Multiterapias leva inclusão para as ladeiras de Olinda Desfile ocorre no próximo dia 7 de fevereiro no Sítio Histórico, levando a mensagem da diversidade e da acessibilidade

O Bloco Espaço Vida Multiterapias vai agitar as ruas do Sítio Histórico de Olinda no dia 7 de fevereiro. A concentração está marcada para acontecer às 14h, em frente à Igreja da Sé, no Alto da Sé. O bloco é gratuito e chega à terceira edição carregando a mensagem da importância da diversidade e da acessibilidade no Carnaval e nos demais períodos do ano, com o objetivo de chamar a atenção para a inclusão.

Um dos maiores símbolos do bloco, o primeiro boneco gigante inclusivo a desfilar nas ladeiras de Olinda, Miguel Vida, se fará presente na festividade, ao lado de orquestra e muita diversão. O personagem representa todas as crianças que superam desafios diários com coragem e alegria.

“Ele não é apenas um boneco gigante. É um símbolo de resistência, amor e da luta por um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas. Nos últimos anos, a presença dele se transformou em uma celebração da singularidade de cada indivíduo e um convite para que todos se unam à causa da inclusão", pontuou Monique Melo, diretoria do Espaço Vida Multiterapia.

"A grande novidade deste ano é que, depois de fazer muito sucesso junto ao público, nos desfiles anteriores, Miguel vai estar um pouco diferente este ano. Mas só verá, quem estiver no desfile”, completou a idealizadora do bloco.

A iniciativa, que teve início no carnaval de 2024, nasceu com o propósito de ir além de uma celebração tradicional, trazendo à tona a importância de temas como inclusão, diversidade e acessibilidade para o maior festejo popular do Brasil.

O bloco possui o compromisso de promover a participação de todas as crianças, independentemente de suas necessidades ou condições, transformando-se em um reflexo da missão de construir uma sociedade mais inclusiva e acolhedora.

“A inclusão é algo que deve ser vivenciado o ano todo, mas no carnaval esse conceito ganha uma força ainda maior, pois é um momento de celebração coletiva e de expressão cultural. Quando falamos desse tipo de acolhimento durante o ano todo, estamos destacando a importância de respeitar e valorizar a diversidade. A inclusão não deve ser algo pontual, um ‘favor’, mas sim uma prática diária, uma mudança cultural que permeia todos os aspectos da sociedade”, explica Monique.

Veja também