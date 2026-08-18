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SAÚDE BUCAL Inscrições para o 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo começam em setembro Em visita à Folha de Pernambuco, o presidente do conselho, João Godoy, apresentou os detalhes do edital

As incrições para o 3º Prêmio CRO-PE de Jornalismo, concebido pelo Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), estarão abertas a partir do dia 1º de setembro. O presidente do conselho, João Godoy, acompanhado do coordenador do prêmio, Ricardo Almoêdo, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (18) para apresentar o edital.

Nesta edição, o prêmio, dirigido a profissionais e universitários, é dividido em quatro categorias: Jornalismo Impresso/On-line, Videojornalismo/Videocast, Radiojornalismo/Podcast e Estudante Universitário. As três primeiras são exclusivas para profissionais formados. Já a última recebe produções, em qualquer formato, feita por graduandos.

Podem ser submetidas reportagens, série de reportagens (por escrito, em áudio ou em vídeo) e programas que abordem a temática da saúde bucal e foram divulgadas de 1º de janeiro até o último dia da inscrição, 31 de outubro. As produções vão passar pelo crivo de uma comissão julgadora composta por três profissionais (um cirurgião-dentista e dois jornalistas).

O presidente do CRO-PE explicou que o papel do prêmio é aproximar a população em geral com a área da odontologia. “O objetivo é estimular os meios de comunicação a informar cada vez mais a população e os outros profissionais sobre a odontologia. Na era digital, às vezes há tanta desinformação. É preciso que a comunicação cumpra o papel de levar o correto para as pessoas. Por meio da imprensa, conseguimos passar credibilidade à população”, explicou.

O coordenador do prêmio reiterou que, diferentemente das duas últimas edições, a deste ano não vai contemplar o quarto lugar. Para Ricardo, a mudança é positiva, pois “a concorrência fica maior com primeiro, segundo e terceiro lugares” para cada categoria.

Ao todo, nove profissionais e três estudantes vão ser premiados com uma quantia em dinheiro. O primeiro lugar para categorias dos graduados é R$ 5 mil; R$ 3 mil para o segundo lugar; eR$ 2 mil para o terceiro. Os universitários ganham R$ 1.000, R$ 800 e R$ 600 pela primeira, segunda e terceira posição, respectivamente.

Os seis primeiros finalistas de cada categoria vão ser divulgados no canal oficial do CRO-PE no dia 16 de novembro até às 23h59. Já a cerimônia de premiação está marcada para 26 de novembro.

O edital completo está disponível no site do CRO-PE e, a partir do dia 1º de setembro, a inscrição pode ser feita por este link.

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