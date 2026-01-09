4 mil autuações e 203 veículos recolhidos: veja balanço da PRF nas rodovias federais da RMR em 2025

A- A+

Um total de 4.050 autuações de infrações de trânsito foram emitidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam a Região Metropolitana do Recife (RMR) em 2025.



Além disso, 203 veículos e 880 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) foram recolhidos.

Os números fazem parte do balanço das ações do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte (GFT) da sede no Grande Recife, divulgado nessa quarta-feira (7).

De acordo com a corporação, ao longo do ano, foram fiscalizados 1.471 pessoas e 1.696 veículos - 1.057 de carga e 323 motocicletas.

Além disso, um dos destaques foi o registro de 771 toneladas de excesso de peso. Segundo a PRF, essa prática "compromete a segurança viária e a conservação das rodovias federais".

Ao todo, foram emitidos 94 autos de infração em veículos que transportavam produtos perigosos em situação irregular. Além disso, foram registradas 26 ocorrências policiais durante o ano por atos ilícitos praticados nas rodovias federais de Pernambuco.

