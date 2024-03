A- A+

Notícias 4 momentos em que a criptografia faz parte do nosso dia a dia (e você nem percebe) De conversas no WhatsApp à troca de e-mails, momentos em que a criptografia protege as informações

Você, que tanto troca mensagens por aplicativos, faz compras online e acessa sites diversos, já parou para pensar no que protege essas informações? Ou seja, quem garante a segurança dos seus dados na rede? Em um mundo cada vez mais conectado, existe uma tecnologia fundamental para isso: a criptografia. E ela está muito mais presente na sua vida do que imagina.

De fato, embora seu nome esteja tão em voga na atualidade, a criptografia (ou, ao menos, métodos precursores) já existe há séculos. Só para exemplificar, um estudo da ExpressVPN mostra que os espartanos usavam uma ferramenta chamada cítala para proteger suas estratégias dos inimigos.

E ele vai muito além mostrando como podemos usá-la em nosso futuro - vale a pena ver -, porém, sabe como ela faz parte do nosso presente? Não adianta ficar achando que só uma senha protege suas conversas no WhatsApp, né?

Então, dê uma olhada em como a criptografia faz parte do dia a dia. E, sobretudo, como ela funciona.

Mas, afinal, o que é, exatamente, a criptografia?

Embora a gente vá falar sobre a presença da criptografia daqui a pouco, com certeza, um dos usos você já deve ter notado. Ou nunca leu, no WhatsApp, essa informação em alguma conversa do app?

Foto: Luciana Gomildes

De modo geral, usando o artigo citado acima da ExpressVPN, podemos dizer que a criptografia é um método de transformar dados legíveis em incompreensíveis, chamados de texto cifrado. O objetivo é, principalmente, proteger informações sensíveis, impedindo que pessoas não autorizadas acessem ou alterem.

A criptografia é amplamente aplicada em diversos contextos, por exemplo:

Transmissão de dados, como senhas, números de cartão de crédito e informações de saúde

Armazenamento de dados armazenados em dispositivos ou servidores, como documentos, fotos e vídeos pessoais.

Autenticação de usuários ou dispositivos, verificando sua identidade

Mas, como a criptografia funciona? Antes de mais nada, todo o processo se concentra em uma chave criptográfica e uso de algoritmos. Em outras palavras, essa chave transforma um texto simples, ou seja, dados legíveis, em um texto cifrado de formato ilegível.

Quando uma pessoa usuária envia dados pela internet, usa uma chave para codificá-los. Depois, pessoas autorizadas utilizam a chave para decodificar as informações. Em resumo, existem dois tipos de criptografia, a saber:

Assimétrica: usa chaves diferentes, sendo uma pública e outra privada. A primeira faz a criptografia dos dados, enquanto a outra decodifica. Normalmente, é aplicada em protocolos de comunicação e assinaturas digitais

Simétrica: usa a mesma chave para os dois processos, logo, é a mais usada no dia a dia. Por exemplo, arquivos e servidores de e-mail

Em resumo, ao ler o artigo da ExpressVPN, vemos que a criptografia tem suma importância na proteção de dados na internet. Afinal, a tecnologia garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a informações ininteligíveis, mesmo que sejam interceptadas.

Ademais, protege a própria privacidade das pessoas usuárias, impedindo que terceiros rastreiem o tráfego de dados ou identifiquem indivíduos.

Como a criptografia faz parte do nosso dia a dia?

Uma vez que se trata de um mecanismo essencial na proteção de dados, a criptografia está presente em uma série de situações em nosso cotidiano. Veja algumas delas:



WhatsApp

Como comentamos logo acima, uma das aplicações mais frequentes da criptografia no cotidiano é o WhatsApp. No aplicativo de mensagens, a troca tem a proteção da criptografia ponta-a-ponta assimétrica. Funciona assim:

Primeiro, quem envia a mensagem possui a chave privada

Depois, quem recebe a chave pública para visualizar a mensagem

Sendo assim, só quem o emissor autoriza consegue visualizar a mensagem enviada. Desta forma, nem a própria Meta sabe o que você conversa. Assim, garante sua privacidade.



Assinatura digital

Você também usa a criptografia quando faz uma assinatura digital de documentos, como contratos. O tipo é o mesmo do WhatsApp, ou seja, assimétrico. O objetivo é, sobretudo, garantir que a assinatura é, mesmo, daquela pessoa que deve atestar o documento.

Aqui, quem assina tem a chave privada e quem recebe tem uma chave pública por meio do certificado digital. Deste modo, valida aquela assinatura. Vale ressaltar que isso só é possível pela autoridade certificadora, um tipo de cartório que fornece o certificado.

É essa entidade que reconhece a identidade de quem assina e, então, fornece um certificado. Isso equivale à apresentação de um documento de identidade.

Troca de e-mails

O envio de mensagens de e-mails também tem a proteção de criptografia. Deste modo, impede que terceiros tenham acesso às informações na troca de correio eletrônico. Na prática, é como se os Correios impedissem o carteiro de abrir o envelope.

Blockchain

O blockchain é, hoje, um dos sistemas de segurança mais importantes. Tanto que é usado nas transações com criptomoedas. Nelas, atua como uma cadeia de dados para legitimar as informações.

Aqui, o sistema identifica os participantes dando a todos uma chave pública e, para cada um, sua respectiva chave privada. De forma conjunta, essas chaves reconhecem o autor ou autora da transação para, assim, certificar a autenticidade.

Em suma, a criptografia é uma tecnologia essencial para a proteção de dados e privacidade na internet. Portanto, é fundamental estar ciente de como ela funciona e como ela está presente no nosso dia a dia.

