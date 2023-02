40 anos de vida pública: o legado e o protagonismo de Fernando Bezerra Coelho 

A- A+

Fevereiro de 2023 marca o fim do ciclo do senador Fernando Bezerra Coelho no Congresso Nacional e, como todos já sabem, ele também se despede das atividades da vida pública. Foram 40 anos de contribuição dedicados a Petrolina, Pernambuco e ao Brasil. Antes mesmo de eu nascer, meu pai já estava construindo seu legado e pavimentando sua história e, a isto, sou muito grato.



Ao longo do tempo percebi a sua forte dedicação ao povo pernambucano. Foram oportunidades, onde a convergência de ações, pensamentos e atitudes estavam sempre presentes. Destas experiências, pude extrair muitos ensinamentos e lições. Hoje eu quero agradecer mais uma vez ao Fernando Bezerra, pai, amigo, prefeito, deputado, secretário de estado, ministro e senador.



Fernando Bezerra deixa seu legado e abre espaço para uma nova geração de políticos que chega com a imensa vontade de continuar a mudar a vida das pessoas. Inspiração não vai faltar para essa nova classe de políticos poder trilhar um caminho reto e de avanços para o Nordeste.



A frase que aprendi com Fernando Bezerra e carrego sempre é “Nada resiste ao trabalho”. Uma expressão simples, mas com grande significado, que reflete muito o que foi a vida de FBC. E se analisarmos de perto a sua trajetória, vamos perceber rapidamente que todos os seus anseios e sonhos foram realizados com a benção que repousa sobre esta afirmação.



Com toda a certeza, estes ensinamentos, que eu e meus irmãos recebemos, continuarão fazendo parte de nossas vidas pessoais e políticas. Uma das pautas justas e mais honrosas que Fernando Bezerra deixa o seu exemplo de luta e dedicação é a causa hídrica em nosso Estado, onde buscou ampliar o acesso da população à água. Ação tão importante para o nosso sertão que se estendeu por todos os seus mandatos e cargos políticos, principalmente quando foi ministro da Integração Nacional, em 2011, onde colocou em prática ações que garantiram a centena de milhares de pessoas o acesso às cisternas, barragens, adutoras e canais.



Mas não foi só a água que teve a atenção dele, a Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico também foram eixos importantes em que trabalhou. Sempre preocupado com o desenvolvimento econômico do país e de Pernambuco, proporcionou diversas agendas para reformas na área econômica, fiscal, tributária, trabalhista, melhorias na infraestrutura e educação.



Recentemente, a maior crise sanitária que o planeta já enfrentou, a pandemia do coronavírus, recebeu a sua atenção, intervenção e trabalho intenso para reduzir os danos à população brasileira.



Muitas outras ações de Fernando Bezerra eu poderia enumerar aqui. Foram quatro décadas de trabalho dele que era considerado pelos partidários, aliados e, até mesmo adversários políticos, como construtor de pontes e possuidor de uma capacidade de articulação ímpar.



Fernando Bezerra se despede, mas a sua história e obras serão os guardiães de todo o seu protagonismo político. Ele seguirá sendo o nosso líder, conselheiro, consultor, amigo, pai e vai presenciar o nascimento e florescimento de todas as sementes que semeou até seu derradeiro dia num mandato público.







*Advogado e ex-prefeito de Petrolina





