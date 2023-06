A- A+

Acidente aéreo 40 dias na floresta: novas imagens mostram crianças em avião militar após resgate na Colômbia Lesly (13 anos), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin (1) foram encontrados vivos na última sexta-feira, no meio da selva amazônica no sul do país

As autoridades colombianas divulgaram, neste domingo (11), novas imagens de momentos após as quatro crianças terem sido encontradas, na última sexta-feira, depois de 40 dias perdidas no meio da selva amazônica no sul do país.

Nelas, é possível ver Lesly (13 anos), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin (1), sendo socorridos dentro de um avião militar.

Neste sábado (10), o avô das crianças disse que elas estavam bem e "felizes" em um hospital de Bogotá. "Acabei de olhar para meus netos. Primeiro, eles estão vivos, estão muito acabados, mas sei que estão em boas mãos", disse Fidencio Valencia, um indígena Huitoto de 47 anos, a repórteres do lado de fora de um hospital militar na capital.

Os menores viajavam com a mãe, uma liderança de sua comunidade natal e o piloto de um monomotor. O avião caiu no dia 1º de maio e ficou com a frente destruída no meio da mata cerrada do departamento de Caquetá (sudeste).

Com cães farejadores, helicópteros e aeronaves, uma centena de militares e dezenas de indígenas localizaram os corpos dos três adultos. As crianças, por outro lado, só foram encontradas 40 dias depois.

"Eles são filhos da floresta e sabem como sobreviver na selva", exultou Valência.

Veja também

Investigação Ex-líder escocesa Nicola Sturgeon alega inocência após ser detida