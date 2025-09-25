A- A+

BRASIL 45% das famílias recusam doar os órgãos de um parente falecido, diz Ministério da Saúde Nova campanha da pasta busca incentivar a doação de órgãos

O Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos e ocupa a terceira posição em número absoluto de procedimentos. No entanto quase metade das famílias (45%) ainda recusa a doação dos órgãos de um parente após seu falecimento.

No país, a doação de órgãos só ocorre após a constatação de morte cerebral e mediante consentimento da família. De acordo com José Medina Pestana, superintendente do Hospital do Rim, em São Paulo, a principal razão de recusa das famílias é porque a pessoa nunca falou sobre a vontade de ser um doador.

Para reverter esse cenário, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha “Você diz sim, o Brasil inteiro agradece”, que reforça a importância de todos informarem a sua família sobre a decisão de doar órgãos.

Atualmente, 80 mil pessoas aguardam por um transplante no país.

O evento de lançamento da campanha de doação de órgãos de 2025 do Ministério da Saúde, realizado no Hospital do Rim em São Paulo, também marcou a assinatura da portaria que cria a Política Nacional de Doação e Transplantes (PNDT). É a primeira vez que a política foi descrita em portaria específica, desde a criação do sistema em 1997.

