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Educação

45 de 52 universidades brasileiras caem de posição em ranking global

Cenário mantém declínio que já havia sido registrado no levantamento anterior

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Prédio da UFRJPrédio da UFRJ - Foto: Reprodução/Divulgação

O novo levantamento do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR), divulgado nesta segunda-feira, mostrou que 45 das 52 universidades brasileiras que integram a lista perderam posição em 2026. Isso significa que 87% das instituições do país tiveram piora no desempenho, enquanto somente cinco melhoraram e outra duas ficaram estáveis. O percentual de queda é o mesmo do ano passado, quando 46 das 53 universidades listadas eram as melhores do mundo já haviam caído no ranking.

A melhor colocada do país é a Universidade de São Paulo (USP), na 119° colocação mundial, perdendo uma posição. Depois, a segunda brasileira a aparecer na lista é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no 346° lugar, que perdeu 15 posições em relação ao ano anterior. A Universidade de Campinas (Unicamp) fecha o pódio nacional, na 379° colocação, uma queda de 10 posições em comparação com 2025.

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"O declínio das universidades brasileiras reflete anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos", avaliou Nadim Mahassen, presidente do CWUR, ao portal de notícias g1, em alusão à queda no desempenho em pesquisa e à crescente competição global das universidades brasileiras com instituições mais bem financiadas.

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