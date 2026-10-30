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Floricultura

45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco encanta público com exposição e vendas de flores no Recife

Evento vai até domingo (1°) no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), nas Graças, na Zona Norte da cidade

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45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco no Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Amantes de flores podem aproveitar e curtir a 45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco, que teve início nesta sexta-feira (30) no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Organizado pela Associação Orquidófila de Pernambuco (Assope), o evento aberto ao público vai até o próximo domingo (1°), sempre das 9h às 18h, e conta com exposições e pavilhão de vendas das flores, além de oficinas gratuitas sobre o cultivo das plantas.

O momento terá uma mostra de 150 exemplares selecionados por colecionadores para apreciação e 11 pontos comerciais disponíveis para quem deseja levar um pouco de natureza para casa.

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O público também poderá adquirir peças exclusivas de artesanato em madeira e tecido e tendências e técnicas de jardinagem e decoração, como a arte dos kokedamas (técnica japonesa de cultivo suspenso), comercialização de mel puro e espaços ambientados.

Segundo o presidente da Assope, Lindon Barros, as pessoas podem visitar e adquirir diferentes espécies de flores ao comparecer na mostra.

"Estamos aguardando o público até as 18h de domingo, com exposição, venda de orquídeas, bromélias, artesanatos e substrato de orquídeas", convidou.

 Lindon Barros, presidente da Associação Orquidófila de Pernambuco (Assope). | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O presidente da associação também explicou que a Assope, que existe há 48 anos no estado, costuma promover dois eventos por ano para a população.

"Fazemos uma exposição em março e outra mostra em outubro. Dessa vez, estamos homenageando uma espécie que é endêmica de Pernambuco", disse.

Já Reinaldo Martins é de São Paulo e veio até o Recife para participar da mostra pela sexta vez com a venda de flores da loja K&S Orquídeas.

"Eu vim de São Paulo e a gente vem aqui, já é a sexta vez. Nós estamos trazendo muita orquídea para para o público em geral e para colecionador também com preços bons, já que eu sou produtor de orquídea", falou o dono.

Reinaldo Martins, dono da loja K&S Orquídeas e produtor de orquídeas, veio de Sâo Paulo para participar da mostra pela sexta vez. | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O antropólogo Raul Lody esteve na mostra e adquiriu plantas para decorar e colorir o lar.

"O Brasil é o segundo maior produtor de orquídea no mundo e temos inúmeras espécies nativas e outras híbridas. É uma flor tropical, tem muito a ver com a gente, estamos no trópico e é bom ter sempre flor e fruta em casa porque são representações da natureza, então, eu estou aqui retomando um pouco esse contato com a natureza."

  • Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
    Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco
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    Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Oficinas
Durante o evento, serão oferecidos cursos e oficinas gratuitas voltadas para o manejo correto de orquídeas, ensinando dicas valiosas de rega, adubação e iluminação.

Para os adeptos da criatividade e das artes manuais, a programação inclui ainda uma oficina especial de pintura em vasos, unindo jardinagem e expressão artística.

Visando a capacitação e a troca de conhecimentos, a 45ª edição preparou um ciclo especial de cursos e oficinas totalmente gratuitos, pensados tanto para quem está dando os primeiros passos quanto para os cultivadores experientes.

Os grandes destaques desta edição são os treinamentos focados nos desafios do dia a dia e nos espaços modernos:

Confira a programação:

Serviço - 45ª Mostra de Orquídeas de Pernambuco
Local: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa 960, Graças - Recife/PE
Data e hora: Sexta-feira (30) a domingo (1°), das 9h às 18h
Estacionamento: Gratuito

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