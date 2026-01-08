A- A+

Olinda Celebração Águas de Oxalá acontece neste domingo (11), em Olinda Com concentração marcada para as 15h, na Igreja do Bonfim, com a tradicional lavagem do Adro

Neste domingo (11), Olinda recebe a 48ª edição da celebração Águas de Oxalá, uma das mais tradicionais do calendário cultural e religioso da cidade e que marca o início dos Festejos de Momo.



A 48ª edição do evento homenageia Tatá Raminho de Oxóssi (in memoriam) e traz como tema inclusão, fé e ancestralidade. Com concentração marcada para as 15h, na Igreja do Bonfim, com a tradicional lavagem do Adro. A saída do cortejo, percorrendo as ruas da cidade alta, esta prevista para às 17h.

Águas de Oxalá

O cortejo reúne baianas, ogans, afoxés, grupos culturais e lideranças religiosas em um ritual que pede paz para o ano que começa, proteção para o Carnaval e prosperidade para as famílias. A cerimônia tem caráter ecumênico, simbolizando união e respeito entre as religiões.

Neste ano, a celebração acontece sem o uso de fogos de artifício, em respeito às pessoas no espectro autista e aos animais. No lugar dos fogos, a organização optou por uma chuva simbólica de papel branco e prata, reforçando a mensagem de paz, sensibilidade e recomeço.

Veja também