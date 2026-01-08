Celebração Águas de Oxalá acontece neste domingo (11), em Olinda
Com concentração marcada para as 15h, na Igreja do Bonfim, com a tradicional lavagem do Adro
Neste domingo (11), Olinda recebe a 48ª edição da celebração Águas de Oxalá, uma das mais tradicionais do calendário cultural e religioso da cidade e que marca o início dos Festejos de Momo.
A 48ª edição do evento homenageia Tatá Raminho de Oxóssi (in memoriam) e traz como tema inclusão, fé e ancestralidade. Com concentração marcada para as 15h, na Igreja do Bonfim, com a tradicional lavagem do Adro. A saída do cortejo, percorrendo as ruas da cidade alta, esta prevista para às 17h.
Águas de Oxalá
O cortejo reúne baianas, ogans, afoxés, grupos culturais e lideranças religiosas em um ritual que pede paz para o ano que começa, proteção para o Carnaval e prosperidade para as famílias. A cerimônia tem caráter ecumênico, simbolizando união e respeito entre as religiões.
Leia também
• Wallace Lima leva a Olinda workshops que prometem "reprogramação quântica" para uma vida melhor
• SDS realiza ação no Shopping Patteo Olinda para reforçar divulgação do Alerta Celular e Alerta Bike
• Coleta de lixo em Olinda terá câmeras e localização em tempo real
Neste ano, a celebração acontece sem o uso de fogos de artifício, em respeito às pessoas no espectro autista e aos animais. No lugar dos fogos, a organização optou por uma chuva simbólica de papel branco e prata, reforçando a mensagem de paz, sensibilidade e recomeço.