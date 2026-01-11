A- A+

OLINDA 48° Águas de Oxalá: religiosos e foliões contemplam cerimônia na frente da Igreja do Bonfim A 48ª edição do evento homenageia, in memorial, Tatá Raminho de Oxóssi, o idealizador e fundador da cerimônia

A 48ª edição da celebração Águas de Oxalá, tradicional celebração ecumênica que marca o início dos Festejos de Momo em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, reuniu religiosos e foliões em frente à Igreja do Senhor Bonfim na tarde deste domingo (11).

A concentração teve início por volta 15h, com apresentações culturais. A cerimônia atingiu o seu ápice com a tradicional lavagem do Adro da Igreja do Bonfim, que aconteceu após as bençãos do Pai de Santo Jorge de Bessem e do Monsenhor Maurício Diniz, momento que simboliza o sincretismo religioso da festa.

“Esta é uma simbologia que nós já fazemos há 48 anos. Começou no terreiro de Tatá Raminho e tomou essa proporção. Oxalá é o Deus da verdade, é o Deus da criação. Então, toda essa população aqui é criação de Oxalá. E essa é a nossa mensagem, é paz, prosperidade, união de todas as nações e todos os povos”, declarou Pai Jorge de Bessem, que assumiu o comando da cerimônia neste ano.

Tradição ecumênica

Durante a cerimônia, o padre Maurício Diniz, da Igreja do Bonfim, agradeceu aos presentes por comparecerem e pediu que todos orassem, juntos, um Pai Nosso. Em nome da paz e pelo fim das guerras.

“Aqui estão diante da nossa igreja do Senhor do Bonfim as pessoas que estão aqui com um sentimento religioso, aos turistas, aos visitantes todos diante da casa de Deus ,vamos pedir a Deus que ele possa abençoar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, e pedirmos a nosso Senhor Jesus Cristo , que é o príncipe da paz, que possa levar a paz à Ucrânia. Que já está há quatro anos em guerra enquanto aqui nós estamos nessa alegria”, pediu o padre.

Lavagem do Adro

Na lavagem, as baianas utilizam água de cheiro e fluidificadas, preparadas pelas Yalorixás com pétalas de rosas brancas, e com o auxílio de vassouras de palha tradicionais, purificam o adro (pátio) da Igreja.

Como é tradição, toda a cerimônia é acompanhada pelos cânticos entoados pelas Yalorixas (mães de santo), baianas e presentes. Transformando a intercessão da Rua do Bonfim com a Rua Pedro Monteiro e a Travessa do Bonfim em um belíssimo coro de paz.

Após o ato simbólico, o cortejo seguiu percorrendo todo o sítio histórico de Olinda. Com baianas, ogans, afoxés, grupos culturais e lideranças religiosas, em direção ao Roça Oxum Opará Oxóssi Ibualamo, localizado no bairro de Jardim Brasil.

A 48ª edição do evento homenageia Tatá Raminho de Oxóssi, o idealizador e fundador da cerimônia, (in memoriam) e traz como tema inclusão, fé e ancestralidade.

“As águas de Oxalá trazem essa representatividade religiosa. Com um pedido de paz, de harmonia , no início do ano para que ele permaneça na paz e na tranquilidade”, afirmou Nalva Silva, do Grupo Voz Nagô, que faz a introdução da cerimônia já há 4 anos consecutivos.

Águas de Oxalá

Neste ano, a celebração optou por deixar de lado os tradicionais fogos de artifício, em respeito às pessoas no espectro autista e aos animais.

No lugar dos fogos, a organização optou por uma chuva simbólica de papel branco e prata, reforçando a mensagem de paz, sensibilidade e recomeço.

