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Inclusão 'Mães Diversas, Mães Reais': 4ª edição de evento reúne mães típicas e atípicas no Lounge do Moinho Encontro também contou com a presença da diretora do Grupo EQM, Joanna Costa, e de sua mãe, Cláudia Monteiro

A 4ª edição do encontro "Mães Diversas, Mães Reais" reuniu mães atípicas e típicas, além de alguns pais atípicos, no Lounge do Moinho Recife, no sábado, para um momento de troca de conhecimento e experiências sobre a maternidade.

O evento também contou com a presença da diretora do Grupo EQM, Joanna Costa, e de sua mãe, Cláudia Monteiro, esposa do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro. Ambas participam do encontro desde a primeira edição.

O principal objetivo do encontro é criar um movimento de união entre mães atípicas, típicas e profissionais que proporcione um espaço de escuta, acolhimento e construção coletiva na luta pela inclusão.

“Não adianta nada quem vive o autismo e outras neurodiversidades ficar dentro das suas próprias casas. É importante que a gente conscientize, dissemine informação e leve a realidade que vivemos. Não só para outras mães, mas para outros lugares, ambientes, empresas, lojas, hospitais, para que tenhamos realmente um mundo mais inclusivo”, afirmou a idealizadora do projeto, a cirurgiã-dentista e empresária Fernanda Prates.

Mães Diversas, Mães Reais

O evento começou com um momento de descompressão, em parceria com o Vidya Studio, através de uma meditação coletiva guiada. Além disso, também havia um espaço de relaxamento e massagem, oferecido pelo Ayo Spa e um coffee break inclusivo, sem trigo e sem lactose, do mercado Greenmix.

Além de Fernanda Prates, que compartilhou com os presentes a história de como a sua maternidade atípica lhe inspirou para criar o movimento "Mães Diversas, Mães Reais", a reunião contou com a palestra da psiquiatra da infância e adolescência e doutora em ciências da saúde, Rosa Magaly Morais, e do geneticista João Bosco Oliveira.

Os especialistas contribuíram com mais detalhes sobre possíveis causas, o processo de diagnóstico e as adaptações para pessoas neurodivergentes, em especial no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente chama autismo, mas na verdade a gente está falando de autismos, porque existe uma heterogeneidade clínica muito grande. Existem fatores neurobiológicos que realmente são compartilhados por toda essa população, mas o ambiente e outros vieses também influenciam na forma como o quadro clínico se expressa”, explicou a psiquiatra Rosa Magaly Morais.

4ª edição do encontro "Mães Diversas, Mães Reais". Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

4ª edição do encontro "Mães Diversas, Mães Reais". Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

4ª edição do encontro "Mães Diversas, Mães Reais". Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

4ª edição do encontro "Mães Diversas, Mães Reais". Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Neurodivergências

De acordo com Rosa, por conta dessa diferença de apresentação, o que serve para um não necessariamente serve para todos dentro do espectro. “É preciso ter ciência que quem está ali na frente da gente não é o autismo. Quem está ali na frente da gente é uma pessoa com todas essas variáveis que tem autismo”.

Ao final do encontro, especialistas, mães e pais compartilharam suas vivências e experiências cotidianas e tiraram dúvidas sobre neurodivergências, em especial o TEA.

Mãe atípica, a diretora do Grupo EQM, Joanna Costa, participa do encontro desde a primeira edição. “Esse evento nos leva à reflexão de novas possibilidades, a um aprendizado de que todos nós somos individuais, somos seres únicos, e que o autismo é muito amplo, então não existe uma definição final, uma resposta única. Cada criança vai ser um novo desafio, cada pessoa vai ser uma nova realidade”, ressaltou Joanna, que destacou a importância da construção de uma rede de apoio que escuta e acolhe.

“Quando a gente tem um filho dentro do espectro autista a gente percebe a importância da ajuda de outras mães na mesma situação para trocar experiências. Também acho importante dividirmos essas experiências com mães que não têm filhos atípicos, porque uma mãe sempre ajuda muito a outra e isso nos fortalece muito”, completou a diretora do Grupo EQM.

A também mãe atípica Juliana Dourado, que é psicóloga e gestora de uma clínica especializada em pessoas neurodivergentes, classificou o evento como “muito necessário”. Segundo a especialista, os casos em que as mães se fazem presentes no acompanhamento da terapia dos filhos são os de maior sucesso.

“Só as mães atípicas sabem quais as angústias, o que a gente passa, o medo que a gente tem no futuro. Então assim, esse é um evento muito necessário. A mãe tem um poder, uma força, é algo que me emociono muito porque não tem ninguém que ame mais os nossos filhos do nós mesmas”, disse a psicóloga.

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