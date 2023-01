A- A+

Notícias 5 benefícios do uso de Restylane para combater os sinais de envelhecimento

Com as novas tecnologias em tratamentos e produtos que amenizam os sinais de idade na pele, há sempre uma novidade que se torna a queridinha da vez, principalmente entre as famosas e influenciadoras de beleza.

Atualmente, o Restylane é um dos mais populares, oferecendo uma maneira não cirúrgica de restaurar e rejuvenescer a aparência facial em um procedimento eficaz e seguro. O tratamento de tecidos moles é projetado para esconder ou retardar o efeito de vários sinais de envelhecimento no rosto.

O produto contém ácido hialurônico natural, que ajuda a preencher rugas e linhas faciais. Além disso, o preenchimento dérmico também fornece à pele lubrificação e umidade para permitir uma aparência mais revigorada, atraente e jovem.

A seguir, apresentamos cinco benefícios do uso do Restylane como tratamento dermocosmético. Descubra:

Versatilidade

Este preenchedor dérmico pode adicionar volume a muitas áreas do rosto, bem como lóbulos das orelhas flácidos e pele enrugada nas mãos e pés. As injeções de Restylane são uma maneira ideal de adicionar volume às cavidades sob os olhos, linhas de sorriso, linhas de marionete e sulcos nasolabiais. Também são ótimas para adicionar definição e volume aos lábios finos.

Durabilidade

Os resultados do uso de Restylane ocorrem imediatamente e podem durar de seis meses a um ano. Isso depende da área tratada e da velocidade do metabolismo, por exemplo. Ou seja, se torna uma opção muito acessível entre os preenchedores dérmicos, pois dura quase o dobro dos outros e requer menos retoques.

Segurança

Restylane tem um risco muito baixo de efeitos colaterais ou complicações. É um gel composto de ácido hialurônico que age como a mesma substância natural encontrada no corpo. Desde o seu lançamento, em 1996, já foram realizados mais de 20 milhões de tratamentos em todo o mundo.

Resultados naturais

As injeções de Restylane não afetam ou “congelam” as expressões faciais, o que torna a aparência muito mais natural do que alguns outros preenchimentos.

Sem reações alérgicas

Nenhum tecido animal é usado na formulação do preenchedor. Isso significa que não há complicações de saúde associadas para quem é alérgico a qualquer componente animal.

